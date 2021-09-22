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انفجار في محطة مترو بنيويورك بسبب دراجة هوائية ()

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انفجار في محطة مترو بنيويورك بسبب دراجة هوائية (فيديو) انفجار في محطة مترو بنيويورك بسبب دراجة هوائية ()

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أظهر مقطع انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة انفجار تسببت به دراجة هوائية مرمية على سكة قطار أنفاق في مدينة نيويورك الأمريكية.

ويظهر الفيديو، الذي نشره حساب «SubwayCreatures» على «انستجرام»، الدراجة مرمية على مسارات مترو الأنفاق في محطة «Steinway Street» في كوينز، إذ يمكن سماع الشخص الذي يصور مقطع الفيديو وهو يقول: «لا، لا، لا، لا» بينما ينتظر الركاب اقتراب القطار، حيث اصطدم القطار بالدراجة وهو متوجها إلى المحطة، مما تسبب في انفجار قوي وميض من الشرر دفع البعض إلى الركض، كما تصاعد الدخان من المسارات وملأ المحطة، بينما توقف المترو، وفقًا لموقع « اليوم».

وقال متحدث باسم إدارة شرطة مدينة نيويورك (NYPD) لمجلة «نيوزويك» إن الحادث وقع يوم الأحد الماضي، في حوالي الساعة 10:25 مساء بالتوقيت المحلي، إذ تلقت شرطة نيويورك تقريرا عن «خطر متهور» في المحطة.

وقال المتحدث: «التقرير يذكر أن رجلا مجهولا دحرج دراجة»سيتي بايك«على طريق سكة القطار في المنصة الجنوبية».

وأوضحت الشرطة أنه عندما مر القطار على الدراجة، اضطر إلى تعشيق مكابح الطوارئ، «مما تسبب في خطر كبير للإصابة وحالة الدخان».

وأكدت شرطة نيويورك أنها لم تقم بأي اعتقالات حتى الآن، وأن التحقيق في الحادث مستمر.

المصرى اليوم

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