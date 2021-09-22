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الأمن المغربي يوقف 4 أشخاص يشتبه في ارتباطهم بداعش

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الأمن المغربي يوقف 4 أشخاص يشتبه في ارتباطهم بداعش الأمن المغربي يوقف 4 أشخاص يشتبه في ارتباطهم بداعش
تمكن الأمن المغربي من توقيف 4 أشخاص، للاشتباه في ارتباطهم بمخططات الخلية الإرهابية الموالية لتنظيم «داعش» الإرهابي التي تم تفكيكها بمدينة «الرشيدية» المغربية في 14 سبتمبر الجاري.

وأوضح بيان صادر عن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، اليوم، أن المعلومات الأولية للبحث تشير إلى أن أعضاء هذه الخلية بايعوا الأمير المزعوم لتنظيم «داعش»، وانخرطوا في حملة استقطاب وتجنيد لتنظيمهم الإرهابي.

وأضاف البيان أن إجراءات البحث تفيد بأن أعضاء هذه الخلية كانوا بصدد التحضير للقيام بعمليات إرهابية في المغرب، وحددوا مهاجمة منشآت أمنية وعسكرية كأهداف لهم.


الوطن السعودية

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