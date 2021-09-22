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دور القوات المسلحة في السودان

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دور القوات المسلحة في السودان دور القوات المسلحة في السودان
أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبدالفتاح البرهان، عدم استطاعة أي جهة إبعاد القوات المسلحة والدعم السريع والشرطة عن المشهد.

وقال، خلال كلمته في فعاليات تخريج دورة القوات الخاصة بأحد المعسكرات: «المحاولة الانقلابية تم إجهاضها من قِبل القوات المسلحة»، مشيرا إلى أنه «كان الممكن أن يستمر إطلاق النار حتى الآن لولا حكمة القوات المسلحة».

وأضاف «البرهان»: «نقول للسياسيين نحن من أجهضنا المحاولة الانقلابية.. ما فيه جهة ثانية أجهضتها»، متابعا: «نحن على قناعة بهذا التحول.. لا أحد لديه الرغبة في الاستيلاء على السلطة».

ونقلت وكالة الأنباء السودانية (سونا) عن محمد حمدان دقلو، النائب الأول لرئيس مجلس السيادة بالقوات النظامية، قوله: «هذه المرحلة تعتبر مرحلة مفصلية في تاريخ التغيير للسودان»، مثمنا دور القوات النظامية التي أفشلت المحاولة الانقلابية، التي جرت في وقت سابق، وتم القبض على المجموعة التي قامت بها دون خسائر.


الوطن السعودية

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