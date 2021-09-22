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الكاظمي: جميع متطلبات إنجاح الانتخابات توافرت

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الكاظمي: جميع متطلبات إنجاح الانتخابات توافرت الكاظمي: جميع متطلبات إنجاح الانتخابات توافرت
أكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أن الجهاز الحكومي أتم توفير جميع متطلبات إنجاح الانتخابات العامة البرلمانية المبكرة المقبلة في العراق، سواء من الجانب الأمني أو تقديم الدعم اللوجستي، وغيرها من الأمور التي طلبتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق.

وقال، خلال اطلاعه اليوم على سير تنفيذ عملية المحاكاة الثالثة والأخيرة للعملية الانتخابية، التي جرت في مقر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات: «الهدف من هذه المحاكاة هو الخروج بانتخابات نزيهة، تعكس تطلع العراقيين إلى مستقبل أفضل، وأن تعبر نتائجها بشكل حقيقي عن إرادة الشعب العراقي»، حسب بيان للحكومة العراقية.


الوطن السعودية

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