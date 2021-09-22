أخبار عاجلة

العدل: رقمنة 50 مليون وثيقة عقارية -
جامعة شقراء تحتفل بذكرى اليوم الوطني -
الموافقة على تأسيس أول جمعية مهنية للأدب في المملكة -
"أوبو" تطرح هاتف Reno6 5G بالسوق السعودي بقيمة 2.999 ريالاً -
مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11382 نقطة -
هذه المشروبات تحوّل نتيجة تحليل "كورونا" إلى إيجابي -
"فايزر" تطلب رسميًا الموافقة على لقاح للأطفال من 5 إلى 11 عامًا -
"الصحة" تؤكد على أهمية الجرعة الثانية من لقاح كورونا لمواجهة المتحوّرات -
وكالة "إس آند بي" تحدث تقريرها الائتماني للسعودية عند "A-" مع نظرة مستقبلية مستقرة -
سكاكا تشهد تنفيذ حكم القتل قصاصاً في جانٍ سعودي قتل آخر بطلقات نارية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. الوطن السعودية

القناوي: اليوم الوطني يؤكد أهمية الانتماء والولاء

Print
القناوي: اليوم الوطني يؤكد أهمية الانتماء والولاء القناوي: اليوم الوطني يؤكد أهمية الانتماء والولاء
رفع رئيس جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد بمناسبة اليوم الوطني 91 للمملكة العربية . وأكد أن اليوم الوطني مناسبة عظيمة نستذكر من خلالها التاريخ المجيد، الذي كَتبهُ بعزمٍ وجَلدٍ وثبات، مؤسس البلاد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، معلنا من ذلك الحين بناء وطنٍ متّحدِ الصفوف، مَتينٌ المبادئ، لينطلق أبناؤه البررة في نهضته المباركة، وما نلمسه ونعيشه في عصرنا الحاضر من تقدّم متسارع، يؤكد طموح القيادة في المضي بعزم، نحو الارتقاء بمقوماته ومؤسساته، لتحقيق تنمية مستدامة تتواءم ورؤية 2030، التي عُنيت بصناعة مستقبلٍ باهر لهذا الوطن، عبر تطويرٍ متكاملٍ وشامل لكافة قطاعاته.

وفي ذات الصدد رفع شكره وتقديره لوزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، على الخطط المدروسة والدقيقة، التي ساهمت بوضوح في نجاح مسيرة التعليم، لتحقق نتائجها المرجوة بحصد الطلاب والطالبات أعلى النتائج، مع الحفاظ على سلامة أبناء الوطن، دون أن تتأثر مسيرتهم العلمية، وما تأتى ذلك إلا بالجهود المباركة والمستمرة له، والتي تعكس مدى حرصه على ترجمة طموح القيادة، حفظها الله بتطوير التعليم وتمكين الرؤى الخلّاقة، من صناعة تنمية مستدامة في هذا القطاع الهام.

وأشار الى أن اليوم الوطني يؤكد بجلاء، عِظَم وأهمية الانتماء والولاء لوطن وقادة، حرصوا على إرساء الأمن وحافظوا على مكتسبات هذه الأرض، وساهموا في النهضة الحضارية التي تعيشها بلادنا الغالية في عصرها الحديث، والذي ترسمه بوضوح وقوة الرؤية المباركة 2030، التي أطلقها ولي العهد الأمين، لتكون أنموذجا عصريّا يرتكز على أسس رصينة، تمكّنها من تحقيق التنمية والتطوير، وتسهم في دعم طاقات شباب الوطن وبناته، وترجمة ابتكاراتهم وإبداعاتهم ودعمهم علميًا وعمليًا، داعيًا المولى عز وجل أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها، ونماءها وازدهارها، وأن يحفظ الله قادتها وشعبها.


الوطن السعودية

مواضيع متعلقة
مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11382 نقطة

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11382 نقطة

"الخطوط السعودية" تحصد جائزة "شركة الطيران الأكثر تقدماً في العالم"

"الخطوط السعودية" تحصد جائزة "شركة الطيران الأكثر تقدماً في العالم"

"السعودية للكهرباء" تنفّذ فرضية السيطرة على الانسكابات البحرية جنوب جدة

"السعودية للكهرباء" تنفّذ فرضية السيطرة على الانسكابات البحرية جنوب جدة

أمطار غزيرة وعاصفة في 4 مسارات.. هنا جديد "المدارية" ونصيب السعودية

أمطار غزيرة وعاصفة في 4 مسارات.. هنا جديد "المدارية" ونصيب السعودية