ميزانية الأسرة وإعادة تدوير منتجات المنزل.. تعرف على منهج المهارات المهنية للصف الرابع الابتدائي

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نشر الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، صورا لكتاب «المهارات المهنية» والمقرر تدريسه لطلاب الصف الرابع الابتدائى بالعام الدراسى الجديد 2021/2022.

وقال شوقى في تصريحات له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «ونحن نستعد لاطلاق المناهج الحديدة للصف الرابع الابتدائي من نظام التعليم المصري الجديد (تعليم ٢)، يسعدني ان أشارككم بعض الصفحات من كتاب»المهارات المهنية«لهذا العام وهى مادة جديدة تضاف لاول مرة وفقا لفلسفة نظام التعليم الجديد».

وتضمن الكتاب عدد من الموضوعات، منها بالمحور الأول ارتباط المهن والفنون بالمجتمع (الترابط الأسرى، والأدوار والمسؤليات في الأسرة ،ومصادر المعرفة، والزراعة في المنزل، ورعاية نباتات الزينة، والمهن الصناعية، والاصلاحات المنزلية، والمهن الفندقية والسياحية، ووالمهن الاخرى في أسرتى، وطرق حل المشكلات في الأسرة، والمشكلات الأسرية).

وتضمن المحور الثانى: الحياة والعمل من أجل التنمية المستدامة موضوعات (الموارد وإعادة التدوير، ومنتجات جديدة من إعادة التدوير، وأعادة استخدام الأشياء في المنزل، والحياة المستدامة، وميزانية الأسرة).

كما تداول الكتاب شخصيات مؤثرة منها (المهندس المصرى هانى عازر، والمستكشف ليليجول سيداغات).