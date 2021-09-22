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كيفية التخلص من التهاب الحلق.. إجراءات سهلة لتسريع الشفاء

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كيفية التخلص من التهاب الحلق.. إجراءات سهلة لتسريع الشفاء كيفية التخلص من التهاب الحلق.. إجراءات سهلة لتسريع الشفاء

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يمكن أن يكون التهاب الحلق مؤلما ومزعجا، لكنه لا يستمر في العادة لأكثر من أسبوع. ويكشف موقع «إكسبريس» عن كيفية التخلص من التهاب الحلق، وفقا لـ NHS.

إذا كنت تعاني من التهاب في الحلق، فقد يكون لديك رائحة فم كريهة وسعال خفيف وتورم في غدد الرقبة. ولا يعد التهاب الحلق أحد الأعراض الثلاثة الرئيسية لفيروس كورونا (ارتفاع في درجة الحرارة، أو سعال جديد ومستمر، أو فقدان أو تغير في حاسة الشم أو التذوق).

ومع ذلك، يمكن أن يكون التهاب الحلق من الأعراض المبكرة لفيروس كورونا، وفقًا لموقع « اليوم».

وفي معظم الأحيان، يحدث التهاب الحلق بسبب فيروسات معدية مثل البرد أو الإنفلونزا، ولكن يمكن أيضا أن يكون سببها التدخين.

وفي حالات نادرة، يحدث التهاب الحلق بسبب البكتيريا، وهذه هي المرة الوحيدة التي يتم فيها وصف المضادات الحيوية لالتهاب الحلق.

يمكنك تهدئة التهاب الحلق وتقصير مدة استمراره باتباع النصائح التالية:

الغرغرة بالماء الدافئ المالح (يجب ألا يحاول الأطفال ذلك).

اشرب الكثير من .

تناول الأطعمة اللينة.

تجنب التدخين أو الأماكن المليئة بالدخان.

امتصاص مكعبات الثلج أو الحلوى الصلبة- لكن لا تعطي الأطفال الصغار أي شيء صغير ويصعب امتصاصه بسبب خطر الاختناق.

الاسترخاء.

المصرى اليوم

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