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هل تنقلب جماهير الأهلي على بطل «القاضية ممكن»؟

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هل تنقلب جماهير الأهلي على بطل «القاضية ممكن»؟ هل تنقلب جماهير الأهلي على بطل «القاضية ممكن»؟

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أثير الكثير من علامات الاستفهام حول مستوى صانع ألعاب النادي الأهلي محمد مجدي أفشة خلال المباريات الأخيرة، خاصة في ظل عدم قيام اللاعب بدوره المؤثر من حيث مد زملائه اللاعبين بالكرات المؤثرة والتمريرات الحاسمة في دفاعات المنافسين؟

وظهر محمد مجدي أفشة بصورة مختلفة كثيراً خلال مباراة كأس السوبر المصري أمام فريق طلائع الجيش مما تسبب في حالة من السخط الجماهيري والانتقادات لللاعب عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وخسر الأهلي لقب كأس السوبر المصري مساء الثلاثاء أمام نظيره طلائع الجيش بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل السلبي.

وزاد الطين بلة تجاه محمد مجدي أفشة إهدار اللاعب لركلة جزاء خلال تنفيذ ركلات الترجيح لحسم بطل السوبر.

وجاء إهدار ركلة الترجيح ليؤكد عدم توفيق اللاعب في تنفيذ ركلات الجزاء وهو ما تكرر في أكثر من ركلة جزاء نفذها اللاعب.

وعلى مدار أشواط المباراة لم يقم مجدي أفشة بدوره في مد المهاجمين محمد شريف وحسام حسن وحسين الشحات بالكرات والتمريرات الخطيرة، كما أنه لم يظهر بدوره المؤثر المعتاد كـ "معلم" خط وسط النادي الأهلي وعنصر الربط بين خطوطه الثلاثة.

وكنتيجة طبيعية لمستوى أفشة خلال المباراة وجه الإعلاميون عقب نهاية المباراة سؤالا لبيتسو موسيماني حول أسباب عدم تغيير أفشة واستبداله بأحد لاعبي الفريق في ظل المستوى الذي كان عليه.

كما شنت جماهير النادي الأهلي عبر وسائل التواصل الاجتماعي هجوماً عنيفاً على موسيماني عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتساءلوا عن سبب عدم تغيير اللاعب، ورددت بعض الجماهير: هل تغيير أفشة حرام؟.

المصرى اليوم

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