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قيادة التحالف تنفي تلقي أي معلومات أو تنسيق من الأمم المتحدة عن وقوع 6 مدنيين بغارة جوية بشبوة

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قيادة التحالف تنفي تلقي أي معلومات أو تنسيق من الأمم المتحدة عن وقوع 6 مدنيين بغارة جوية بشبوة قيادة التحالف تنفي تلقي أي معلومات أو تنسيق من الأمم المتحدة عن وقوع 6 مدنيين بغارة جوية بشبوة
عبّرت عن أسفها لربط بيان الأمم المتحدة عن جريمة إعدام الحوثي 9 مدنيين أحدهم قاصر بهذا الادعاء

قيادة التحالف تنفي تلقي أي معلومات أو تنسيق من الأمم المتحدة عن وقوع 6 مدنيين بغارة جوية بشبوة

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، بأن قيادة القوات المشتركة للتحالف تابعت بيان المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفن دوجاريك، بشأن إعدام المليشيا الحوثية لتسعة مدنيين يمنيين أحدهم قاصر بالعاصمة صنعاء، وما تضمنه من ادعاء على التحالف بوقوع 6 ضحايا مدنيين في محافظة شبوة اليمنية نتيجة غارة جوية نفذها التحالف، وعليه فإن التحالف يؤكد أنه لم يتلقّ أي تنسيق أو معلومات من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية باليمن عن هذا الادعاء كما هو معتاد بالآلية التنسيقية وفي مثل هذه الحالات، ولم ترده أي معلومات عن هذه الغارة، مؤكداً أن التحالف ينظر في الادعاء بجدية، ويتخذ الإجراءات اللازمة والضرورية للتحقق من ما ورد فيه، وإعلان نتائجه من خلال إحالته إلى الفريق المشترك لتقييم الحوادث.

وأكد العميد "المالكي" أن التحالف يطبق أعلى معايير الاستهداف بعملياته العسكرية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، كما يطبق أفضل الممارسات الدولية بقواعد الاشتباك، ويعمل على تطوير قواعد الاشتباك بصفة دائمة، وبما يتناسب مع بيئة العمليات، ولم يكن هناك أي ادعاءات بوجود عرضية خلال الـ14 شهراً الماضية، ما يؤكد احترام وتطبيق التحالف للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية واتخاذ كل الإجراءات الضرورية لتجنيب المدنيين للأضرار الجانبية، في الوقت الذي مارست فيه قيادة التحالف أعلى درجات ضبط النفس أمام إطلاق المليشيا الحوثية لمئات الصواريخ البالستية والطائرات المسيّرة المفخخة باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بالمدن ، ولم يتم استهداف القدرات الحوثية وكذلك القيادات الإرهابية بعد اتخاذ المليشيا للمدنيين والأعيان المدنية دروعاً بشرية لتجنب استهداف التحالف.

واختتم تصريحه بالتعبير عن أسفه الشديد لربط هذا الادعاء بالتحالف في بيان الأمم المتحدة عن جريمة إعدام المليشيا الحوثية لتسعة مدنيين يمنين أحدهم قاصر بالعاصمة صنعاء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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