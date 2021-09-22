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«النواب» يستانف جلسات دور الانعقاد الثاني بدايات «أكتوبر».. تعرف على إجراءات عقد الجلسة

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«النواب» يستانف جلسات دور الانعقاد الثاني بدايات «أكتوبر».. تعرف على إجراءات عقد الجلسة «النواب» يستانف جلسات دور الانعقاد الثاني بدايات «أكتوبر».. تعرف على إجراءات عقد الجلسة

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يبدأ مجلس النواب في شهر اكتوبر المقبل عقد جلسات دور الانعقاد الثانى للفصل التشريعى الثانى بعد اجازة برلمانية بدأت من شهر يوليو 2021 وامتدت إلى 3 أشهر .

وحدد الدستور موعد بدء الجلسات والإجراءات الخاصة بعقدها، حيث نص في المادة 115 على أن «يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى لاسنوى قبل يوم الخميس الاول منشهر اكتوبر فإذا لم تتم الدعوة يجتمع المجلس بحكم الدسترو في اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة 9 اشهر على الاقل ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة».

ومن المتوقع ان تعقد الجلسة يوم 3 أو 4 اكتوبر المقبل والموافق يومى الاحد وا لاثنين وهي الايام المعتاد عقد الجلسات بها، ويذكر ان يوم الخميس الاول من اكتوبر سيوافق 7 اكتوبر ومن املتوقع ان يكون اجازة رسمية بمناسبة ذكرى السادس من اكتوبر وفقا لقرارات مجلس الوزراء التي نصت على ان تكون الاجازات الرسمية يوم الخميس من نفس الاسبوع الذي به الاجازة .

و يبدا المجلس دور الانعقاد العادى باجراء انتخابات تشكيل اللجان النوعية طبقا للمادة 39 من اللائحة الداخلية والتي تنص على «يتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادى في الموعد الذي يحدده، ترشيحات الاعضاء لعضوية اللجان، ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الترشيحات بمراعاة اعطاء اولوية الاختيار لأقدم الاعضاء في عضوية اللجنة التي يطلب الترشح بها، ثم لذوى الخبرة والتخصص في مجال نشاط اللجنة».

المصرى اليوم

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