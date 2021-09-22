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جمال حمدان وحقوق الأطفال ومهن المستقبل .. تعرف على منهج الدراسات الاجتماعية لطلاب الصف الرابع الابتدائي

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جمال حمدان وحقوق الأطفال ومهن المستقبل .. تعرف على منهج الدراسات الاجتماعية لطلاب الصف الرابع الابتدائي جمال حمدان وحقوق الأطفال ومهن المستقبل .. تعرف على منهج الدراسات الاجتماعية لطلاب الصف الرابع الابتدائي

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نشر الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم صورا لكتاب الدراسات الاجتماعية المقرر تدريسه لطلاب الصف الرابع الابتدائى بالعام الدراسى الجديد 2021/2022 .

وقال شوقى في تصريحات له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لمحات: كتاب «الدراسات الاجتماعية»- الصف الرابع الابتدائي
ونحن نستعد لاطلاق المناهج الحديدة للصف الرابع الابتدائي من نظام التعليم المصري الجديد (تعليم ٢)، يسعدني ان أشارككم بعض الصفحات من كتاب «الدراسات الاجتماعية» لهذا العام بفلسفة جديدة تماما.

وتضمن الكتاب 3 وحدات رئيسية ( بلدنا ورموزه الوطنية، والمظاهر الطبيعية في بلدنا، والموارد والخدمات في بلدنا).

ويتناول الكتاب دروس (أدوات تحديد المواقع، وموقع بالنسبة للعالم، ومحافظات مصر، وعلم مصر، والأعياد القومية في المحافظات وشعاراتها)
وكذلك دروس ( جمال أرضنا، والطقس والمناخ، والبيئات المصرية، والموارد الطبيعية في بيئتنا المصرية، والمشكلات البيئية في بيئتنا المصرية)
ويتناول الكتاب أيضا دروس ( الحياة المستدامة والحرف التراثية وحقوق الأطفال ومهن ومهارات المستقبل والمستثمر الصغير)
كما يتناول الكتاب شخصيات مصرية مؤثرة منها (جمال حمدان وسيد درويش وطه حسين وطلعت حرب)

جمال حمدان وحقوق الأطفال ومهن المستقبل .. تعرف على منهج الدراسات الاجتماعية لطلاب الصف الرابع الابتدائى
جمال حمدان وحقوق الأطفال ومهن المستقبل .. تعرف على منهج الدراسات الاجتماعية لطلاب الصف الرابع الابتدائى
جمال حمدان وحقوق الأطفال ومهن المستقبل .. تعرف على منهج الدراسات الاجتماعية لطلاب الصف الرابع الابتدائى

المصرى اليوم

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