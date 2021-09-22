بسبب سوء النتائج..5 أسباب تدفع برشلونة إلى إقالة كومان

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يتعرض المدرب الهلوندي رونالد كومان، لانتقادات عنيفة من الإعلام والجماهير الكاتلونية خلال الأيام الماضية بسبب نتائج الفريق المُحبطة في الدوري الإسباني وكذلك دوري أبطال أوروبا.

كان الفريق الكاتلوني قد تلقى هزيمة كبرى 3-0 أمام بايرن ميونيخ الألماني في دوري الأبطال، وأعقب ذلك سقط الفريق أيضًا في فخ التعادل 1-1 أمام غرناطة يوم الاثنين، مما زاد من معاناة برشلونة.

حقق العملاق الكتالوني انتصارين فقط من خمس مباريات في جميع المسابقات حتى الآن هذا الموسم. ويحتل حاليا المركز السابع في جدول الدوري الإسباني - بفارق خمس نقاط عن غريمه اللدود ريال مدريد، الذي يحتل القمة برصيد 13 نقطة.

لمنع الأشياء من الانهيار إلى ما لا يمكن إصلاحه، سيكون من المنطقي إعفاء الهولندي من تدريب البرسا.

دعونا نلقي نظرة على 5 أسباب تجعل إدارة برشلونة تُقرر إعفاء كومان من منصبه..

5- كومان لم يكن أبدًا الرجل المناسب لبرشلونة:

كان تعيين رونالد كومان أحد أخطاء إدارة جوزيب ماريا بارتوميو. حقيقة أن خوان لابورتا حاول استبداله بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية في وقت سابق من هذا العام تظهر أنه غير مقتنع بوجود الهولندي.

من المتوقع أن يكون مدرب برشلونة النموذجي بارعًا من الناحية التكتيكية، وأن يستخدم أسلوبًا جذابًا وهجوميًا في المباريات ويظهر عقلية الفوز القوية.

فشل كومان في تحقيق النجاح على تلك الجبهات. لقد تبنى نهجًا دفاعيًا أكثر في الكامب نو، حيث يلعب فريقه بدون هوية ولا رغبة قوية في الفوز. إنه ببساطة غير مناسب للعمالقة الكتالونيين.

4 ـ سوء معاملة اللاعب:

الطريقة التي يعامل بها رونالد كومان لاعبيه هي سبب رئيسي في تراجع النتائج. قضى المدرب ما يزيد قليلاً عن عام في كامب نو، ومع ذلك فهو يتمتع بالفعل بتاريخ غني في عدم معاملة لاعبيه باحترام كافٍ.

على سبيل المثال، لا أحد يعرف بالضبط لماذا لم يُمنح ريكوي بويج - إلى حد بعيد أحد ألمع الشباب في الفريق - أي فرصة لإثبات نفسه. اشتكى كل من ميراليم بيانيتش ولويس سواريز من سوء معاملة كومان بعد مغادرة النادي. لا عجب أن يواصل الهولندي الفشل في إخراج أفضل ما في لاعبيه.

3- توتر العلاقة بين كومان ولابورتا:

علاقة رونالد كومان برئيس برشلونة خوان لابورتا تترك الكثير مما هو مرغوب فيه. أطلق الشخصان عدة طلقات على بعضهما البعض في الصحافة خلال الأسابيع القليلة الماضية ، مما يشير بوضوح إلى أن كل شيء لم يكن على ما يرام بينهما.

بدأ كل شيء عندما فكر لابورتا في تعيين مدير جديد هذا الصيف. لم يكن كومان سعيدًا بذلك وما تلا ذلك كان حربًا كلامية بين الطرفين.

وكشف كومان مؤخرًا: "لقد تحسنت علاقتي مع لابورتا، لكن شيئًا ما حدث الأسبوع الماضي أعتقد أنه ليس صحيحًا".

"كان يقترح أن المدرب لا يملك كل القوة. لقد تحدث كثيرًا ولم يكن حكيمًا في مناسبتين. يمكن القيام بذلك على انفراد".

من المؤكد أن لعبة شد والجذب هذه ليست جيدة لبرشلونة. سيكون قرارًا حكيمًا أن يقوم الرئيس بما هو ضروري من خلال إعفاء الهولندي من وظيفته قبل أن تتضخم الأمور.

2- أفضل البدائل المتاحة لبرشلونة:

إذا قرر برشلونة الانفصال عن رونالدو كومان هذا الصيف، فلن يكون لديهم بالتأكيد خيارات لتعويض الهولندي. في الواقع، هناك بديلان أفضل يتناسبان مع فلسفة النادي بشكل أكبر وسيكونان على استعداد لتولي المنصب.

الخيار الأفضل هو على الأرجح مدرب أياكس إريك تين هاج. قام التكتيكي بعمل رائع في يوهان كرويف أرينا على مدار العامين الماضيين. صدم فريقه الجميع ببعض العروض الرائعة في دوري أبطال أوروبا في موسم 2018-2019، بفوزه على يوفنتوس وريال مدريد في هذه النسخة.

لاعب خط وسط برشلونة السابق تشافي هيرنانديز خيار جيد أيضًا. أعجب المدرب الإسباني كمدرب للسد، وقاد النادي القطري إلى لقبين الموسم الماضي. يتناسب كلا التكتيكيين مع فلسفة البلوجرانا وسيحلمان بالتأكيد بامتياز تدريب النادي بعد رحيل رونالد كومان.

1ـ لا داعي لتأخير ما لا مفر منه:

كان من الواضح منذ البداية أن رونالد كومان ليس مناسبًا لبرشلونة. مع تقديم التكتيكي لنتائج سيئة في المباريات الأخيرة وخلافه مع بعض اللاعبين والرئيس، من السهل إدراك أنه ليس لديه مستقبل في النادي.

عمالقة كتالونيا في حالة فوضى خطيرة في الوقت الحالي. سيكون من المنطقي فصل الطرق مع المدرب الهولندي في أقرب وقت ممكن والتركيز على إعادة بناء الفريق قبل فوات الأوان.

برشلونة لديه عدد من الشباب الموهوبين بين صفوفهم في الوقت الحالي. ما ينقصهم هو المدرب الذي يمكنه إخراج أفضل ما في الفريق. من الواضح أن كومان ليس الرجل المناسب لهذا المنصب، لكن هل سيقررون إجراء تغيير في وقت مبكر جدًا من الموسم؟.