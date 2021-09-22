حملات مكثفة لصيانة أعمدة الإنارة وتسليك الصفايات استعدادا لموسم الشتاء بالشرقية

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كثفت الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن الشرقية، من حملات النظافة والتجميل ورفع كفاءة الإنارة، وعمل صيانة لأعمدة الإنارة وتركيب العازل، فضلاً عن تسليك صفايات مياه الأمطار إستعداداً لإستقبال موسم الشتاء.

وفي هذا الإطار قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة أبوحماد، بمتابعة أعمال التجميل وقص وتقليم الأشجار، ورفع تراكمات القمامة من على جانبي الطريق، وغسل ودهان البلدورات بمداخل ومخارج المركز.

وشنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة منيا القمح ،حملة لرفع كفاءة منظومة الإنارة العامة بمداخل المدينة والقرى والطرق العامة، بإستكمال زرع أعمدة إنارة على الطريق السريع منيا القمح بنها حرصاً على أمن وسلامة المواطنين.

كما قامت الأجهزة التنفيذية بحي ثان الزقازيق بأعمال صيانة لصفايات مياه الأمطار بشوارع الحي استعداداً لفصل الشتاء، وقامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الزقازيق، بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالعصلوجي، برفع تراكمات القمامة على السكة الحديد، وكوبري أبوالأخضر ومجمع الخدمات، للحفاظ على صحة المواطنين والمظهر الجمالي.

وفى سياق متصل واصلت الوحدة المحلية بشوبك بسطة، أعمالها اليومية برفع مستوى النظافة العامة للشوارع والطرق المختلفة بالوحدة، كما قامت الوحدة المحلية ببني عامر بحملة نظافة على طريق هرية الجديد والقديم، ومدخل بني عامر المسلمية، وإزالة كافة الحشائش الموجودة في الجزيرة.

كما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة فاقوس، بحملة لرفع الإشغالات من عدد من الشوارع الرئيسية بالمدينة، وذلك لفتح الطريق وتوسعته أمام المارة والسيارات وتقليل الإزدحام والتكدس بالمنطقة، وقامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة ديرب نجم، بتشجير وتجميل محيط مبنى الشؤون الإجتماعية بالشارع الرئيسي المتجه لمدخل السنبلاوين ،وبإمتداد شارع العبور حتى ميدان العروبة وتحرير محاضر مخالفة ضد المخالفين، كما قامت سيارات ومعدات الحملة الميكانيكية برفع الأتربة والسفوحة من المداخل الرئيسية للمدينة، كما تم كنس ورفع الأتربة والسفوحة من الميادين العامة.