أخبار عاجلة

الشرطة الروسية تتسلم هاكرا روسيا تم ترحيله من الولايات المتحدة -
قوافل جامعة طنطا الطبية قدمت خدماتها العلاجية بالمجان لـ 1288مواطنًا بزفتى -
كورونا تعطل إصدار «شيفورليه» لأحدث سياراتها «المموهه».. هذا موعد طرحها -
موعد مباراة ريال مدريد وشيريف تيراسبول في دوري الأبطال والقنوات الناقلة -
تعليق ساخر من عضو مجلس إدارة الزمالك السابق على عودة شوقي غريب -
مدفيديف: استهداف انتخاباتنا يستوجب التحقيق -
«السياحة» تكشف عن أبرز 5 اكتشافات أثرية خلال الاحتفال بيوم السياحة العالمي -
الجيزة : إزالة 25 حالة تعد وبناء مخالف بالبدرشين ومنشأة القناطر وأبو النمرس (فيديو) -
«الجيزة» تعلن إنشاء ٣ كباري مشاة بطريق الفيوم -
رئيس جامعة مطروح يشارك في مؤتمر رؤساء الجامعات الفرانكفونية في الشرق الأوسط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

يستفيد منها 280 طفلا وأولياء أمورهم ومعلميهم.. اليابان تدعم التعليم بإمبابة بـ 90 ألف دولار أمريكي

Print
يستفيد منها 280 طفلا وأولياء أمورهم ومعلميهم.. اليابان تدعم التعليم بإمبابة بـ 90 ألف دولار أمريكي يستفيد منها 280 طفلا وأولياء أمورهم ومعلميهم.. اليابان تدعم التعليم بإمبابة بـ 90 ألف دولار أمريكي

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد سفير اليابان في القاهرة، نوكي ماساكي، افتتاح فصول دراسية جديدة لمرحلة رياض الأطفال بمدرستين بمنطقة إمبابة حيث تم تنفيذ هذا المشروع من قبل جمعية تكاتف للتنمية، من خلال منحة المساعدات اليابانية للمشروعات الأهلية الأساسية وتبلغ قيمتها حوالي 90 ألف دولار أمريكي.

ويستفيد من هذا المشروع 280 طفل ومعلميهم وأولياء أمورهم من خلال إنشاء قسم جديد لمرحلة رياض الأطفال في مدرسة مدينة العمال، وفتح فصل إضافي لمرحلة رياض الأطفال بمدرسة عمر مكرم، كما أنه من المتوقع أيضًا أن يكون هذا المشروع مفيدًا للحد من المستجد من خلال تحسين البيئة الصحية بالمدرسة.

وحضر الحفل وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، ونائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين الدكتور رضا حجازي، ونائبة محافظ الجيزة لشئون المجتمع وتنمية البيئة الأستاذة هند عبدالحليم، والدكتور حسام بدراوي رئيس مجلس إدارة جمعية تكاتف للتنمية.

أشاد السفير نوكي بالدور القيم الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني المصرية مثل جمعية تكاتف، مؤكداً على أن هذا المشروع هو مثال آخر على «الشراكة المصرية –اليابانية في التعليم» التي تم الإعلان عنها في عام ۲۰۱٦، بالتزامن مع زيارة الرئيس عبدالفتاح لليابان. وتعهد السفير نوكي بمواصلة التعاون في قطاع التعليم على أساس مبدأ الأمن البشري وعدم ترك أي أحد يتخلف عن الركب.

يقدم برنامج منح المساعدات اليابانية للمشروعات الأهلية الأساسية وأمن الإنسان الدعم المالي المباشر للمنظمات غير الهادفة للربح، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية في مجالات مثل الصحة والرعاية الإجتماعية والتعليم والبيئة والتدريب المهني وتمكين المرأة. ومنذ عام ۱۹۹٤، قدمت اليابان ما يقرب من ۹.۸ مليون دولار أمريكي في من خلال هذا البرنامج للمنح لدعم ۱٧۳ مشروعاً.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«شاكر»: قدرات التوليد الكهربائية المتاحة كافية للوفاء بمتطلبات المستثمرين في مصر

«شاكر»: قدرات التوليد الكهربائية المتاحة كافية للوفاء بمتطلبات المستثمرين في مصر

«الأوروبي لإعادة الإعمار»: 7.4 مليار يورو إجمالي استثمارات البنك في مصر منذ 2012

«الأوروبي لإعادة الإعمار»: 7.4 مليار يورو إجمالي استثمارات البنك في مصر منذ 2012

"مصر للتميز الحكومي" تعقد ندوة لوزارة التموين والتجارة الداخلية

"مصر للتميز الحكومي" تعقد ندوة لوزارة التموين والتجارة الداخلية

وكيل تعليم بني سويف يتفقد المدرسة المصرية اليابانية

وكيل تعليم بني سويف يتفقد المدرسة المصرية اليابانية