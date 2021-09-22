يستفيد منها 280 طفلا وأولياء أمورهم ومعلميهم.. اليابان تدعم التعليم بإمبابة بـ 90 ألف دولار أمريكي

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شهد سفير اليابان في القاهرة، نوكي ماساكي، افتتاح فصول دراسية جديدة لمرحلة رياض الأطفال بمدرستين بمنطقة إمبابة حيث تم تنفيذ هذا المشروع من قبل جمعية تكاتف للتنمية، من خلال منحة المساعدات اليابانية للمشروعات الأهلية الأساسية وتبلغ قيمتها حوالي 90 ألف دولار أمريكي.

ويستفيد من هذا المشروع 280 طفل ومعلميهم وأولياء أمورهم من خلال إنشاء قسم جديد لمرحلة رياض الأطفال في مدرسة مدينة العمال، وفتح فصل إضافي لمرحلة رياض الأطفال بمدرسة عمر مكرم، كما أنه من المتوقع أيضًا أن يكون هذا المشروع مفيدًا للحد من فيروس كورونا المستجد من خلال تحسين البيئة الصحية بالمدرسة.

وحضر الحفل وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، ونائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين الدكتور رضا حجازي، ونائبة محافظ الجيزة لشئون المجتمع وتنمية البيئة الأستاذة هند عبدالحليم، والدكتور حسام بدراوي رئيس مجلس إدارة جمعية تكاتف للتنمية.

أشاد السفير نوكي بالدور القيم الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني المصرية مثل جمعية تكاتف، مؤكداً على أن هذا المشروع هو مثال آخر على «الشراكة المصرية –اليابانية في التعليم» التي تم الإعلان عنها في عام ۲۰۱٦، بالتزامن مع زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لليابان. وتعهد السفير نوكي بمواصلة التعاون في قطاع التعليم على أساس مبدأ الأمن البشري وعدم ترك أي أحد يتخلف عن الركب.

يقدم برنامج منح المساعدات اليابانية للمشروعات الأهلية الأساسية وأمن الإنسان الدعم المالي المباشر للمنظمات غير الهادفة للربح، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية في مجالات مثل الصحة والرعاية الإجتماعية والتعليم والبيئة والتدريب المهني وتمكين المرأة. ومنذ عام ۱۹۹٤، قدمت اليابان ما يقرب من ۹.۸ مليون دولار أمريكي في مصر من خلال هذا البرنامج للمنح لدعم ۱٧۳ مشروعاً.