الحب والتعاطف والتسامح.. تعرف على مقرر كتاب «القيم واحترام الآخر» لطلاب الصف الرابع الابتدائى

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشر الدكتر طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، صورا لمنهج «القيم واحترام الآخر» والمقر تدريسه لطلاب الصف الرابع الابتدائي بالعام الدراسى الجديد 2021/2022 .

وقال شوقى، في تصريحات له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «ونحن نستعد لاطلاق المناهج الحديدة للصف الرابع الابتدائي من نظام التعليم المصري الجديد (تعليم ٢)، يسعدني أن أشارككم بعض الصفحات من كتاب»القيم واحترام الآخر«لهذا العام وكذلك أعلن أن الوزارة قد انتهت من تاليف وطباعة هذه السلسلة من الصف الاول الابتدائي وحتى الصف الرابع الابتدائي لترسيخ هذه القيم لدى أبنائنا منذ الصغر».

ويتضمن الكتاب من خلال 6 فصول شرح 6 قيم مختلفة هي: ( الحب والتعاطف واحترام الآخر وتقدير العمل والعلم والتسامح والسلام والاستقلالية).