أرقام كهربا مع الأهلي تحرج موسيماني بعد خسارة كأس السوبر

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فاجأ الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي عشاق القلعة الحمراء بالتشكيل الذي خاض به المباراة أمام طلائع الجيش على لقب كأس السوبر المصري.

وخسر الأهلي مساء الثلاثاء أمام نظيره طلائع الجيش بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل السلبي، ليتوج بلقب السوبر المصري.

وبدأ بيتسو موسيماني مباراة طلائع الجيش من خلال الدفع بالجناح طاهر محمد طاهر أساسياً في حين كان محمود كهربا بديلاً ولم يتم الاستعانة به على مدار الأشواط الأربعة رغم المردود الهجومي المتيمز لكهربا مع النادي الأهلي منذ انضمامه لصفوفه مقارنة بطاهر محمد طاهر.

ولعب محمود كهربا مع الأهلي منذ انضمامه لصفوفه 59 مباراة، شارك في أغلبها كبديل بمجموع دقائق لعب: 2521 دقيقة، وسجل مع الأهلي 16 هدفاً بينما صنع 7 أهداف لزملائه.

كما أن محمود كهربا هو ثالث هدافي الأهلي في الموسم الماضي بعد محمد شريف وحسين الشحات.

في حين لعب حسين الشحات حتى الآن 2180 دقيقة مع الأهلي سجل خلالها 3 أهداف فقط وصنع مثلها.