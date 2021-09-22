راحة إجبارية للاعبي فاركو

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو بقيادة مجدي عبدالعاطي معسكره المغلق الذي أقيم بالقاهرة استعدادا للموسم الجديد وشهد عدة مباريات ودية لتجهيز اللاعبين فنيا وبدنيا.



ومنح مجدي عبدالعاطي لاعبيه راحة من التدريبات لمدة 48 ساعة على أن يستأنف الفريق تدريباته على ملعبه بالإسكندرية، واستقر مجدي عبدالعاطي على دخول فريقه معسكرا بالإسكندرية في المرحلة الأخيرة من الاستعداد لانطلاق مسابقة الدوري الممتاز التي تحدد لها نهاية أكتوبر المقبل.



وتعاقد فاركو مع 15 صفقة استعدادا للموسم الجديد وهي الجزائري رزقي حمرون قادما من شبيبة القبائل ومحمد فؤاد قادما من العين السعودي والنيجيري كينجسلي سوكاري قادما من الصفاقسي التونسي ومحمود عماد لاعب خط وسط بتروجت وعبدالله بكرى ومحمود حمادة ثنائى بيراميدز وأحمد مودي من مصر المقاصة ورامى صبرى مدافع إنبى وأحمد الصغيري لاعب أسوان وعلاء سلامة لاعب الإنتاج الحربي ومصطفى حمادة لاعب كفر الشيخ وعزمي غومة لاعب الصفاقسي التونسي ومحمد صبحى حارس مرمى الزمالك وعمرو جمال مهاجم الطلائع والسوداني سيف تيري.