هل يستطيع برشلونة إقالة كومان؟ 3 أسباب تعرقل رحيل المدرب الهولندي

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يدرس نادي برشلونة الإسباني إقالة المدرب الهولندي رونالد كومان من تدريب الفريق الكروي الأول بالنادي في الفترة المقبلة، بعد النتائج المتواضعة التي يقدمها الفريق الكتالوني في المباريات الأخيرة.

وتعادل برشلونة في مباراته الأخيرة ببطولة الدوري الإسباني مع ضيفه على ملعب كامب نو فريق غرناطة، وقبلها بأيام قليلة سقط على ملعبه أيضاً أمام بايرن ميونخ الألماني بثلاثية نظيفة.

وكشفت تقرير صحفي إسباني أن برشلونة قد يتخذ قراراً بإقالة كومان من منصبه عقب مباراة الفريق المقبلة أمام قادش والمقررة غداً الخميس، ولكن هناك أسباب تمنعه من ذلك.

ووفقاً لما أوردته التقارير الإسبانية فإن أول الأسباب هى الشرط الجزائي في عقد رونالد كومان والذي يقضي بدفع 6 ملايين يورو للمدرب الهولندي حال إقالته وهو ما سيكون صعباً في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها برشلونة في الشهور الأخيرة.

أما ثاني الأسباب فمتعلق بتصريحات مسؤولي برشلونة في اليومين الماضيين حول مستقبل كومان وهو ما أكده مستشار رئيس النادي خوان لابورتا بقوله أن كومان لا يزال يحظى بالثقة لدّى رئيس النادي ومجلس الإدارة.

وأخر الأسباب متعلق بالظروف الحالية في برشلونة ومجموعة اللاعبين المتواجدة، وعدم وجود أي مدرب من المستوى الأول في أوروبا يقبل بتدريب الفريق بظروفه الحالية ويعد بحصد البطولات، خاصة في ظل صعوبة تدعيم الفريق الكتالوني بشكل كبير في الانتقالات الشتوية المقبلة.