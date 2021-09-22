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تأجيل إعادة محاكمة 3 متهمين بـ«أحداث مجلس الوزراء» لـ19 أكتوبر

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تأجيل إعادة محاكمة 3 متهمين بـ«أحداث مجلس الوزراء» لـ19 أكتوبر تأجيل إعادة محاكمة 3 متهمين بـ«أحداث مجلس الوزراء» لـ19 أكتوبر

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أجلت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد فهمي، اليوم الأربعاء، إعادة محاكمة 3 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «أحداث مجلس الوزراء»، لجلسة 19 أكتوبر المقبل.

كان قاضي التحقيق قد نسب للمتهمين تهم التجمهر ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدي لمبانٍ ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.

كما تضمنت الاتهامات تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلًا عن حيازة البعض منهم مخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.

وتضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسا الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددًا من المباني الحكومية من بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانئ المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.

المصرى اليوم

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