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المدينة وينبع الأعلى حرارة وأمطار متوقعة على 5 مناطق

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المدينة وينبع الأعلى حرارة وأمطار متوقعة على 5 مناطق المدينة وينبع الأعلى حرارة وأمطار متوقعة على 5 مناطق
تصدرت المدينة المنورة وينبع درجات الحرارة المسجلة في اليوم إذ بلغت 43 درجة مئوية، في حين تراجع مستوى الحرارة في الكثير من المدن الأخرى لما دون الـ 40 درجة مئوية. وسجلت السودة أقل درجة بواقع 25 درجة مئوية.

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتد إلى منطقة مكة المكرمة، فيما تكون الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على مرتفعات منطقة المدينة المنورة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 18-42 كم/ساعة، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-32كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي ، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-38كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.


الوطن السعودية

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