وكيل الوزارة المساعد للرقابة يزور فرع المدينة المنورة

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لتفقد أعمال الرقابة الميدانية في المنطقة

استقبل مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة المهندس عبدالله بن غازي الصاعدي، الوكيل المساعد للرقابة وتطوير بيئة العمل بندر الشويعر، في زيارة تفقدية لأعمال الرقابة الميدانية بمنطقة المدينة المنورة، للوقوف على سير الأعمال بها، وبرفقته فريق العمل من وكالة الرقابة.

شملت الزيارة مقر فرع الوزارة ومكتب العمل بالمدينة المنورة ثم زيارة إدارة الرقابة بالمنطقة.

والتقى عدداً من المراقبين والقائمين بالأعمال الإدارية، واطلع على سير المهام الرقابية وأهم التحديات والوضع العام لبيئة العمل.

ثم عقد اجتماعاً بالمنطقة، عرض من خلاله وكيل الوزارة المساعد، مؤشرات الآداء للمراقبين وما تقوم به الوكالة من مشروعات تطويرية وتقنية ومناقشة الموضوعات المتعلقة بأهم مسارات العمل والتعاون المشترك مع الجهات ذات العلاقة بأعمال الرقابة.

ثم التقى وكيل الوزارة المساعد، بفريق عمل الرقابة بالمنطقة من المراقبين والمراقبات، واستمع إلى الصعوبات التي يواجهونها ميدانياً وما لديهم من مقترحات.

وحظي الجميع بتوجيهات سيكون لها الأثر الكبير في مسيرة الأعمال الرقابية، وطلب الوكيل المساعد للرقابة لجولة ميدانية شملت بعض المجمعات التجارية للوقوف على مدى الامتثال لقرارات التوطين وعدم وجود مخالفات.

وتحدث لعدد من الشباب والشابات في مقار أعمالهم، للتأكد من حصولهم على كل الحقوق.

وقد رافقه في الجولة، مساعد المدير العام لفرع الوزارة لقطاع العمل، محمد النعمي، ومدير الرقابة بالمنطقة، أنس الفارسي، وفريق من المراقبين والمراقبات والرفد الأمني ومندوبين من وزارة التجارة.