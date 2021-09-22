أخبار عاجلة

الشرطة الروسية تتسلم هاكرا روسيا تم ترحيله من الولايات المتحدة -
قوافل جامعة طنطا الطبية قدمت خدماتها العلاجية بالمجان لـ 1288مواطنًا بزفتى -
كورونا تعطل إصدار «شيفورليه» لأحدث سياراتها «المموهه».. هذا موعد طرحها -
موعد مباراة ريال مدريد وشيريف تيراسبول في دوري الأبطال والقنوات الناقلة -
تعليق ساخر من عضو مجلس إدارة الزمالك السابق على عودة شوقي غريب -
مدفيديف: استهداف انتخاباتنا يستوجب التحقيق -
«السياحة» تكشف عن أبرز 5 اكتشافات أثرية خلال الاحتفال بيوم السياحة العالمي -
الجيزة : إزالة 25 حالة تعد وبناء مخالف بالبدرشين ومنشأة القناطر وأبو النمرس (فيديو) -
«الجيزة» تعلن إنشاء ٣ كباري مشاة بطريق الفيوم -
رئيس جامعة مطروح يشارك في مؤتمر رؤساء الجامعات الفرانكفونية في الشرق الأوسط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

جولات رقابية.. "صحة الشرقية" تتابع سلامة الجميع في يوم الوطن

Print
للتأكد من الالتزام بتطبيق البروتوكولات الخاصة بالوقاية من

جولات رقابية..

‬أكدت "صحة الشرقية" استمرار جولاتها الميدانية لتطبيق الإجراءات الاحترازية خلال إجازة اليوم الوطني، مشيرة إلى أنها سوف تواصل جولاتها التفتيشية والرقابية عبر لجنة ضبط السلوكيات والمتسوقين السريين للجنة؛ للوقوف على مواقع المخالفات وزيارتها والوقوف على نوع المخالفات للتأكد من الالتزام بتطبيق البروتوكولات الصحية الوقائية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا.

وصرح مدير التواصل والعلاقات بصحة الشرقية الأستاذ مطلق الجلعود بأنه بناءاً على توجيهات مدير عام صحة الشرقية الدكتور إبراهيم العريفي باستمرار جولاتها الرقابية خلال إجازة اليوم الوطني على المنشآت التجارية والعامة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المجتمع من فيروس كورونا من خلال إدارة الصحة العامة ولجان رصد السلوكيات بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأوضح "الجلعود" أن العمل متواصل لإعطاء جرعات لقاح كوفيد-19 في مركز لقاحات الظهران ومراكز اللقاحات المعتمدة بالشرقية، خلال فترة إجازة اليوم الوطني، مشيراً كذلك إلى أن مركز فحص تأكد سيستمر في تقديم خدماته للمستفيدين خلال الإجازة عبر تطبيق "صحتي".

جولات رقابية..

جولات رقابية..

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الغربية تتصدر المراكز الأول من المستهدف اليومي للتطعيم ضد فيروس كورونا

الغربية تتصدر المراكز الأول من المستهدف اليومي للتطعيم ضد فيروس كورونا

نقابة المهندسين بالإسكندرية تبدأ تطعيم منتسبيها ضد فيروس كورونا

نقابة المهندسين بالإسكندرية تبدأ تطعيم منتسبيها ضد فيروس كورونا

صحة حماس: 11 وفاة و 1698 إصابة بفيروس كورونا في غزة

صحة حماس: 11 وفاة و 1698 إصابة بفيروس كورونا في غزة

إصابة ولي العهد الامير حسين بن عبدالله بفيروس كورونا

إصابة ولي العهد الامير حسين بن عبدالله بفيروس كورونا