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"العواد": الإصلاحات الحقوقية في عهد الملك سلمان علامةً فارقة في تاريخ المملكة

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"العواد": الإصلاحات الحقوقية في عهد الملك سلمان علامةً فارقة في تاريخ المملكة "العواد": الإصلاحات الحقوقية في عهد الملك سلمان علامةً فارقة في تاريخ المملكة
رفع التهنئة والتبريكات للقيادة وللشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني

رفع رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد، التهنئة والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين وللشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني الـ91 للمملكة، والذي تحل ذكراه والمملكة تشهد عهدًا جديدًا من التطور والازدهار والتنمية الشاملة في شتى المجالات مستهدفة المزيد من الرفاهية للمواطنين، وتعزيز مكانتها المرموقة بين دول العالم وحضورها الفاعل في المحافل الدولية.

وأكد الدكتور "العواد" أن المملكة تكمل اليوم عامها الـ91 وهي تسير على نهجها القويم الذي أرسى قواعده المؤسس الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- وسار على نهجه من بعده أبناؤه الملوك "رحمهم الله" إلى العهد الميمون لخادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- والذي شهدت بلادنا خلاله نقلة نوعية شملت كل المجالات، وفي مقدمتها مجال حقوق الإنسان، وذلك بإشراف مباشر ومتابعة مستمرة من سمو ولي عهده الأمين.

وأضاف: لقد حظي ملف الإصلاحات الحقوقية في هذا العهد الزاهر بعناية خاصة من خلال القرارات المتتالية والتي تجاوزت الـ90 إصلاحاً حقوقياً، والتي تُعد علامة فارقة في تاريخ المملكة تجاه سياسات حقوق الإنسان، وقد شهدت الفترة الماضية المزيد من الجهود والقرارات والمبادرات في هذا المجال، ومن أهمها الاستمرار في المبادرات المتخذة بشأن مواجهة جائحة كورونا، وكان الختام مسكاً بإطلاق حزمة من الإصلاحات التشريعية التي أعلن عنها سمو ولي العهد حيث شملت مشروع نظام الأحوال الشخصية، ومشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزئي للعقوبات التعزيرية، ومشروع نظام الإثبات. والتي تهدف لتطوير البيئة التشريعية وترسيخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان وتحقق التنمية الشاملة وتعزز تنافسية المملكة عالمياً من خلال مرجعياتٍ مؤسسيةٍ إجرائيةٍ وموضوعيةٍ واضحةٍ ومحددةٍ.

ودعا "العواد" في ختام حديثه، الله تعالى أن يحفظ للمملكة أمنها واستقرارها في ظل قيادتها الرشيدة، وأن يوفق خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لمواصلة مسيرة الخير والبناء والازدهار لهذا الوطن العزيز.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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