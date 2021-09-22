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تحرير 248 محضرًا ومصادرة 16 شيشة وتطهير وتعقيم 398 منشأة في الغربية

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تحرير 248 محضرًا ومصادرة 16 شيشة وتطهير وتعقيم 398 منشأة في الغربية تحرير 248 محضرًا ومصادرة 16 شيشة وتطهير وتعقيم 398 منشأة في الغربية

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قامت الوحدات المحلية بمختلف المراكز والمدن والأحياء بالغربية بشن حملات على الورش الحرفية والمقاهي والمحال التجارية، ذلك لمتابعة الالتزام بمواعيد الغلق الواردة في قرار وزير التنمية المحلية ومراعاة كافة الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.

وأسفرت الحملات عن مصادرة 16 شيشة وتحرير 248 محضرا متنوعا ما بين «143 عدم ارتداء كمامة، 43 نظافة، 5 بيئة، 57 إشغال» بجانب فض 5 سرادقات عزاء وأفراح وغلق 2 مركز للدروس الخصوصية وتطهير 398 منشأة.

وتهيب محافظة الغربية بالمواطنين بالالتزام بقرارات الدولة المصرية واتباع كافة قواعد الإجراءات الاحترازية لمواجهة المستجد، وذلك حرصاً على صحتهم وسلامتهم.

المصرى اليوم

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