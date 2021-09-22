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مزارعي القصب بالمنيا يطالبون برفع التوريد : السعر ثابت منذ 2018

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مزارعي القصب بالمنيا يطالبون برفع أسعار التوريد : السعر ثابت منذ 2018 مزارعي القصب بالمنيا يطالبون برفع التوريد : السعر ثابت منذ 2018

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طالب مزارعي قصب السكر في المنيا، المسئولين بالحكومة بزيادة سعر توريد طن القصب من 720 إلى 1000 جنية لمواجهه ارتفاع تكلفة الزراعية، من أسمدة وري وحرث وغيرها خلال الفترة الأخيرة.

وقال النائب احمد محمد عبدالمنعم رئيس جمعية المحاصيل السكرية، وعضو مجلس النواب، تقدمت بطلب للمجلس، لزيادة سعر توريد محصول القصب، في ظل ارتفاع تكاليف الزراعة، وعدم تناسبها مع العائد .

من جانبه، طالب حسين ابو صدام، نقيب الفلاحين، المصرية بضرورة رفع سعر طن قصب السكر إلى ألف جنية للطن، استجابة لأصوات المزارعين. مؤكدا أن سعر طن قصب السكر 720جنيه للطن منذ رفعه الرئيس عبدالفتاح ، رئيس الجمهورية، عام 2018 خلال افتتاحه عدد من المشروعات بمحافظة بني سويف.

وأضاف «أبوصدام» ان مساحة القصب ثابتة عند375 ألف فدان تقريبا تزرع كلها في محافظات الصعيد وهو المحصول الأساسي الذي يعتمد عليه اغلب المزارعين الصعايده، وان ثبات سعر طن القصب منذ 2018 رغم ارتفاع معظم المستلزمات الزراعية ظلم لمزارعيه.

اعلن المهندس اسماعيل رضوان، وكيل وزارة الزراعة في المنيا، زراعة 37 الف و150 فدان قصب سكر بمراكز المحافظة التسع، حيث تزيد المساحات المنزرعة بمراكز ملوي، وابوقرقاص ودير مواس جنوب المنيا. مؤكدا تحسن المحسن، والتنبأ بانتاجية عالية .

المصرى اليوم

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