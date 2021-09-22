هل يتكرر تلف عجلات سيارتك؟.. اكتشف طرق الحفاظ عليها ومنحها عُمرا أطول

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الحفاظ على إطار سيارتك يضمن رحلة يسيرة وآمنة دون معوقات تبدل حال يومك، ويمكن توفير المال بدلًا من الشراء المتكرر لإطار سيارتك، من هنا يجب الاعتناء بها بشكل صحيح، لإطالة عُمر الإطارات والاستمتاع بتجربة قيادة أفضل على طول الطريق.

لذلك عليك الإنتباه إلى النصائح التالية التي يقدمها لك الموقع المتخصص في السيارات «newmansautobody»، وأولها أنه لابد ألا تنسى فحص إطار سيارتك وخاصة مع الطقس شديد الحرارة والبرودة.

إذ تتعرض الإطارات إلى العديد من المخاطر، أثناء حركتها المتكررة والسريعة على الطرق، وبمجرد فحص الإطارات سيسهل عليك اكتشاف مشاكلها سريعًا وقبل أن تصبح المشكلة الصغيرة كارثة تطاردك طويلًا، وأبحث عن التلف في الإطار مثل الحفر وأي قطع بالعجلات بالإضافة إلى أهمية تنظيفها من الأجسام التي قد تسبب في القطع. والنصيحة الثانية، هي أن تنتبه إلى طريقة وعادة قيادتك للسيارة، فالقيادة عالية السرعة تساهم في تسخين الإطارات وتزيد من الاحتكاك وتتآكل الإطارات بسرعة أكبر.

كما يتسبب السير بسرعة على الطرق المتعرجة والمحطمة إلى إلحاق الضرر بالإطارات، ويزيد احتمال حدوث انفجار للعجلات، كذلك يؤدي الانعطاف الشديد المتكرر بالسيارة إلى تدهور الإطارات بسرعة أكبر.

وثالثًا، من المهم أن تكون إطاراتك وعجلاتك متوازنة من وقت لآخر، لذا إتجه إلى فني الإطارات وسيضع العجلات على آلة تستشعر توزيع الوزن وهذا يقلل من اهتزاز الإطارات، ولا تنسى فحص ضغط الهواء في العجلات، واحتفظ بمقياس الإطارات في سيارتك في جميع الأوقات لفحص ضغط الهواء في إطاراتك بانتظام وإضافة الهواء حسب الحاجة، للحفاظ على ثبات السيارة أثناء القيادة، والمداومة على فحص ضغط الإطارات على الأقل مرة أسبوعيا.

ومثلما تؤثر الانعطافات على السيارة بشكل سلبي، تعود الحمولة الزائدة على مركبتك بالأضرار عند الاحتكاك بالطريق، فالسيارة ليست شاحنة وليست مصممة لنقل أي شيء آخر غير الأشخاص لذا يجب ألا ترفع حمولات ثقيلة. ومن المهم تغيير أو تدوير أماكن الإطارات للسيارة، كل 10 آلاف كيلومتر تقريباً، وهذا لإطالة العمر الافتراضي لإطارات السيارة.

ومن الضروري الحفاظ على العجلات نظيفة، ولتنظيفها بنفسك املء دلوًا بالماء الفاتر واخلطه بصابون مخصص للتعامل مع عجلاتك، احصل على فرشاة ذات شعيرات ناعمة وافركها جيدًا، اشطفها ببعض الماء وجففها بقطعة قماش.

وأخيرًا عليك معرفة مخاطر الاصطدام بالرصيف وتخطي المطبات بسرعة وقوة، فأنها تؤدي إلى تغير في زوايا الإطارات مما يؤثر سلبا على المقود ويؤدي إلى مشاكل في التوجيه واتزان السيارة وتآكل في العجلات، وإتباعك تلك الخطوات سيحمي عجلات سيارتك لفترات أطول وتبقي سيارتك في آمان خلال رحلتك اليومية.

ويشير الموقع إلى أن أغلب الدراسات تؤكد أن أكثر من نصف حوادث المرور مرتبطة بعجلات السيارة ذات الحالة السيئة. لذلك يجب عليك دائمًا إجراء هذه الصيانة المهمة جدًا لسلامتك، وبدل الإطارات كل عامين على الأقل.