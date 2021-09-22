عثر على مبلغ مالي وهاتفي محمول.. محافظ الشرقية يكرم عامل خدمات بديوان المحافظة

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كرم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية سعيد إبراهيم طنطاوي، عامل خدمات معاونة بمكتب سكرتيرعام المحافظة، بمنحه مكافأة مالية وشهادة تقدير لأمانته، إذ عثر على حقيبة بها مبلغ مالي و٢ هاتف شخصي بجوار ماكينة الصراف الآلي أمام مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام، وعلى الفور قام بإبلاغ رؤسائه وتم التواصل مع صاحب الحقيبة وتسليمها له.

وأثنى محافظ الشرقية على ما قدمه العامل من خلق رفيع وأمانة منقطعة النظير، وما تحلى به من قيم أصيلة يتعلم منها النشء الصغير، مؤكداً أن المكافأة التي حصل عليها العامل لا توازي القيم الأخلاقية التي قدمها ما جعلته مثالاً وقدوة للجميع.

وقال المحافظ: حرصت على تكريم العامل تقديراً واحتراماً لما فعله، لافتاً إلى أنه من الممكن أن يكون بأمس الحاجة لهذا المبلغ، وإنما حرص على تسليم الحقيبة بمحتوياتها إلى السلطات المختصة لتوصيلها لصاحبها.

من جانبه، أعرب العامل المكرم عن سعادته لاستقبال محافظ الشرقية له بمكتبه وتكريمه بمنحه مكافأة مالية وشهادة تقدير، قائلا إنه لم يفعل سوى ما أملاه عليه ضميره، ويخشى الله في أولاده وأسرته.