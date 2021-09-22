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ضبط ٦ منشآت صناعية تعمل دون ترخيص في مركز بلبيس بالشرقية

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ضبط ٦ منشآت صناعية تعمل دون ترخيص في مركز بلبيس بالشرقية ضبط ٦ منشآت صناعية تعمل دون ترخيص في مركز بلبيس بالشرقية

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شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المائية بالقاهرة، بالتنسيق مع الفرع الإقليمى لجهاز شؤون البيئة بمحافظة الشرقية، وبالاشتراك مع إدارة تموين مركز بلبيس، حملة تفتيشية على المنشآت الصناعية بدائرة مركز بلبيس، أسفرت الحملة على ضبط مخالفات وتم تحرير خمس جنح لخمسة مصانع ومخزن يعملون بدون ترخيص.

من جانبه، أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأسواق، والمحال التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة، وتطبيق القانون على المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وفى سياق متصل أشار الدكتور مجدى الحصرى رئيس الفرع الإقليمى لجهاز شؤون البيئة إلى أن المخالفات التي رصدتها الحملة في المنشآت التي تم التفتيش عليها تتمثل في «عدم وجود رخصة تشغيل- عدم وجود سجل مخالفات خطرة – عدم وجود سجل بيئى- عدم وجود موافقة بيئية»، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتقديم مسؤولى تلك المنشآت للنيابة العامة.

وتم تحرير محاضر ضدها منها محضر جنحة لمصنع الأعلاف رقم (20583) لسنة 2021، ومحضر جنحة لمخزن أعلاف حيوانات أليفة رقم (20584) لسنة 2021، ومحضر جنحة لمخزن فلاتر مياه برقم (20585) لسنة 2021، ومحضر جنحة لمصنع تصنيع صناديق بلاستيك رقم (20586) لسنة 2021، ومحضر جنحة لمصنع تجميع لمبات ليد رقم (20587) لسنة 2021، ومحضر جنحة لمخزن لتعبئة مواد سائلة للاستخدام في صناعات متعددة رقم (20588) لسنة 2021 .

المصرى اليوم

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