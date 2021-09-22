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«مش هتنسانا»... حملة للتوعية بمرض «الزهايمر» وأعراضه وأساليب الوقاية منه

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«مش هتنسانا»... حملة للتوعية بمرض «الزهايمر» وأعراضه وأساليب الوقاية منه «مش هتنسانا»... حملة للتوعية بمرض «الزهايمر» وأعراضه وأساليب الوقاية منه

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أضاءت الهيئة العامة للرعاية الصحي منشآتها الصحية في محافظات (بورسعيد والأقصر والإسماعيلية) باللون القرمزي، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لمرض الزهايمر، والذي يتم إحيائه عالميًا يوم 21 سبتمبر من كل عام.

وقال بيان الهيئة، أن المنشآت التي تمت إدارتها بالمحافظات شملت مجمع هيئات التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، ومبنى فرع هيئة الرعاية بالأقصر، ومجمع الإسماعيلية الطبي ومركز 30 يونيو الدولي لعلاج أمراض الكلى والمسالك البولية بالإسماعيلية، ومستشفى السلام ببورسعيد باعتبارها، مستشفى مميزة في تقديم خدمة المخ والأعصاب بمحافظة بورسعيد.

وتابع بيان الهيئة، أنه من اليوم ولمدة أسبوع، تطلق هيئة الرعاية الصحية حملتها التوعوية «مش هتنسانا»، للتوعية بمرض (الزهايمر) وأعراضه وأساليب الوقاية منه، من خلال منشورات وفيديوهات توعوية بمشاركة أساتذة من كبار الأطباء في هذا التخصص، بالإضافة إلى حملات طرق الأبواب لإجراء الفحص الطبي الشامل لكبار السن، كمشاركة من الهيئة في إحياء اليوم العالمي لمرض الزهايمر.

وأشار البيان، إلى أن الاكتشاف والتدخل العلاجى المبكر لمرض (الزهايمر) يؤدى إلى إبطاء تطور المرض، وإعطاء المريض فرصة في الحصول على جودة أفضل للحياة، وخاصة أن ألزهايمر يصيب الفئة الأكثر احتياجًا من الجميع للحصول على الاهتمام والرعاية المناسبة وهم المسنين، لافتًا إلى إحياء الهيئة يوم 21 سبتمبر بإنارة منشآتها، يأتي تواكبًا مع إحياء اليوم العالمى لمرض ألزهايمر.

يشار أن المرض يسمى «الزهايمر» وليس كما يطلق عليه العامة «زهايمر» نسبة إلى العالم الألماني ألويس «ألزهايمر»، والذي يعد أول من وصف هذا المرض، كما أوضحت الإحصائيات أنه يتضاعف عدد المصابين بهذا المرض كل 5 سنوات بعد سن 65 عامًا، ويتم إحياء اليوم العالمي بالزهايمر عالميًا بهدف التوعية بالمراحل الأولى لمرض «الزهايمر» والاكتشاف المبكر للمرض، الذي من شأنه تدارك التدهور السريع في حالات الإصابة به.

المصرى اليوم

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