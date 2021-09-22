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البابا تواضروس يلتقي خدام «قدرات النشء» و«بناء السلام» بأسقفية الخدمات

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البابا تواضروس يلتقي خدام «قدرات النشء» و«بناء السلام» بأسقفية الخدمات البابا تواضروس يلتقي خدام «قدرات النشء» و«بناء السلام» بأسقفية الخدمات

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استقبل البابا تواضروس الثاني، في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الأربعاء، الأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس قطاع القديمة، وأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية، وبرفقته عددًا من قيادات أسقفية الخدمات وخدام وخادمات برنامجي «قدرات النشء» و«بناء السلام»، إلى جانب مجموعة من الآباء كهنة الكنائس التي قامت بتنفيذ برنامج المدرسة الصيفية في إطار برنامج «قدرات النشء» بالتنسيق مع أسقفية الخدمات.

قدم الآباء الكهنة عرضًا لأنشطة الأطفال المشاركين في أنشطة المدرسة الصيفية التي تنوعت ما بين أنشطة كنسية وثقافية وإلكترونية ووطنية وغيرها من الأنشطة.

وأعرب البابا بما قُدِم من مواهب من قبل الأطفال المشاركين داعيًا إلى ضرورة انتشار فكرة «المدرسة الصيفية» في كافة الكنائس.

قدم فريق برنامج «بناء السلام» نسختين إحداهما باللغة العربية والأخرى بالإنجليزية للوثائق التي وقعها قداسة البابا مؤخرًا والخاصة بدعم قضايا تنظيم الأسرة ومكافحة ختان الإناث ومناهضة العنف ضد المرأة، وتم الاتفاق على إيداع هذه النسخ في المقر البابوى بالقاهرة وكذلك في المكتبة البابوية بمركز لوجوس، بوادي النطرون.

المصرى اليوم

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