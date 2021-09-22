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الشرطة الروسية تتسلم هاكرا روسيا تم ترحيله من الولايات المتحدة
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الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 03:05 مساءً
قوافل جامعة طنطا الطبية قدمت خدماتها العلاجية بالمجان لـ 1288مواطنًا بزفتى
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الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 03:04 مساءً
كورونا تعطل إصدار «شيفورليه» لأحدث سياراتها «المموهه».. هذا موعد طرحها
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الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 03:04 مساءً
موعد مباراة ريال مدريد وشيريف تيراسبول في دوري الأبطال والقنوات الناقلة
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الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 03:04 مساءً
تعليق ساخر من عضو مجلس إدارة الزمالك السابق على عودة شوقي غريب
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الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 03:04 مساءً
مدفيديف: استهداف انتخاباتنا يستوجب التحقيق
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الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 02:58 مساءً
«السياحة» تكشف عن أبرز 5 اكتشافات أثرية خلال الاحتفال بيوم السياحة العالمي
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الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 02:57 مساءً
الجيزة : إزالة 25 حالة تعد وبناء مخالف بالبدرشين ومنشأة القناطر وأبو النمرس (فيديو)
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الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 02:56 مساءً
«الجيزة» تعلن إنشاء ٣ كباري مشاة بطريق الفيوم
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الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 02:56 مساءً
رئيس جامعة مطروح يشارك في مؤتمر رؤساء الجامعات الفرانكفونية في الشرق الأوسط
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الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 02:56 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
مقاتلات سو-30 تضرب أهدافا برية أثناء التحليقات ي مقاطعة كالينينغراد
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأربعاء 22 سبتمبر 2021 03:13 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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