أخبار عاجلة

الشرطة الروسية تتسلم هاكرا روسيا تم ترحيله من الولايات المتحدة -
قوافل جامعة طنطا الطبية قدمت خدماتها العلاجية بالمجان لـ 1288مواطنًا بزفتى -
كورونا تعطل إصدار «شيفورليه» لأحدث سياراتها «المموهه».. هذا موعد طرحها -
موعد مباراة ريال مدريد وشيريف تيراسبول في دوري الأبطال والقنوات الناقلة -
تعليق ساخر من عضو مجلس إدارة الزمالك السابق على عودة شوقي غريب -
مدفيديف: استهداف انتخاباتنا يستوجب التحقيق -
«السياحة» تكشف عن أبرز 5 اكتشافات أثرية خلال الاحتفال بيوم السياحة العالمي -
الجيزة : إزالة 25 حالة تعد وبناء مخالف بالبدرشين ومنشأة القناطر وأبو النمرس (فيديو) -
«الجيزة» تعلن إنشاء ٣ كباري مشاة بطريق الفيوم -
رئيس جامعة مطروح يشارك في مؤتمر رؤساء الجامعات الفرانكفونية في الشرق الأوسط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

سيدة في استئنافها على «الطاعة»: لايوجد شقة زوجية لتنفيذ الحكم

Print
سيدة في استئنافها على «الطاعة»: لايوجد شقة زوجية لتنفيذ الحكم سيدة في استئنافها على «الطاعة»: لايوجد شقة زوجية لتنفيذ الحكم

اشترك لتصلك أهم الأخبار

حددت محكمة استئناف عالي الأسرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، جلسة 15 ديسمبر المقبل، لنظر استئناف ربة منزل على الحكم الصادر من محكمة أول درجة بالزامها ب «بيت الطاعة»، وقالت في استئنافها باأنها لم تتمكن من تنفيذ الحكم لكون زوجها لا يمتلك شقة زوجية .

قالت ربة المنزل في دعواها أنها تزوجت منذ عامين «زواج صالونات»، وكان زوجها ظروفه المادية متعسرة ولم يتمكن من استئجار أو شراء شقة للزواج بها، ووافقت على عرضه بالزواج مع والدته في شقتها لحين التمكن من توفير شقة، وأنجبت طفلا عمره 8 أشهر .

وتابعت المدعية في استئنافها بأنها جلست مع والده زوجها وتحملت غيرتها منها وكلامها المهين ولم تترك مسكن الزوجية خلال تلك الفترة مرة واحدة، بل ظلت ماكثة تقف بجانب زوجها وتشجعه على العمل حتى تمكن من إدخار مبلغ مالي .

وذكرت أن «حماتها» تشاجرت مع ابنها، وقامت بطردهما هي وزوجها من شقتها وأقامت عند والدتها شهرا، إلا أنها ابلغته بضرورة استئجار شقة لعدم تمكن شقيقتيها من الحصول على حريتهما في المنزل خلال وجوده، إلا أنه رفض وعاد إلى والدته بعد تدخل أشقائه ومصالحتهما، وطلب منها أن تعيش معه بشقة والدته إلا أنها رفضت بسبب القاء الأخيرة منقولاتها الزوجية على سلم العمارة، وأشارت أنها فوجئت بإنذار من محكمة الأسرة يطلبها في «بيت الطاعة».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
قوافل جامعة طنطا الطبية قدمت خدماتها العلاجية بالمجان لـ 1288مواطنًا بزفتى

قوافل جامعة طنطا الطبية قدمت خدماتها العلاجية بالمجان لـ 1288مواطنًا بزفتى

كورونا تعطل إصدار «شيفورليه» لأحدث سياراتها «المموهه».. هذا موعد طرحها

كورونا تعطل إصدار «شيفورليه» لأحدث سياراتها «المموهه».. هذا موعد طرحها

السجن سنة و7 سنوات وغرامة 6 ملايين جنيه لـ6 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالشرقية

السجن سنة و7 سنوات وغرامة 6 ملايين جنيه لـ6 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالشرقية

بأمر المحكمة: إلزام أب بدفع تكاليف علاج إبنه من «كورونا»

بأمر المحكمة: إلزام أب بدفع تكاليف علاج إبنه من «كورونا»