سيدة في استئنافها على «الطاعة»: لايوجد شقة زوجية لتنفيذ الحكم

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حددت محكمة استئناف عالي الأسرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، جلسة 15 ديسمبر المقبل، لنظر استئناف ربة منزل على الحكم الصادر من محكمة أول درجة بالزامها ب «بيت الطاعة»، وقالت في استئنافها باأنها لم تتمكن من تنفيذ الحكم لكون زوجها لا يمتلك شقة زوجية .

قالت ربة المنزل في دعواها أنها تزوجت منذ عامين «زواج صالونات»، وكان زوجها ظروفه المادية متعسرة ولم يتمكن من استئجار أو شراء شقة للزواج بها، ووافقت على عرضه بالزواج مع والدته في شقتها لحين التمكن من توفير شقة، وأنجبت طفلا عمره 8 أشهر .

وتابعت المدعية في استئنافها بأنها جلست مع والده زوجها وتحملت غيرتها منها وكلامها المهين ولم تترك مسكن الزوجية خلال تلك الفترة مرة واحدة، بل ظلت ماكثة تقف بجانب زوجها وتشجعه على العمل حتى تمكن من إدخار مبلغ مالي .

وذكرت أن «حماتها» تشاجرت مع ابنها، وقامت بطردهما هي وزوجها من شقتها وأقامت عند والدتها شهرا، إلا أنها ابلغته بضرورة استئجار شقة لعدم تمكن شقيقتيها من الحصول على حريتهما في المنزل خلال وجوده، إلا أنه رفض وعاد إلى والدته بعد تدخل أشقائه ومصالحتهما، وطلب منها أن تعيش معه بشقة والدته إلا أنها رفضت بسبب القاء الأخيرة منقولاتها الزوجية على سلم العمارة، وأشارت أنها فوجئت بإنذار من محكمة الأسرة يطلبها في «بيت الطاعة».