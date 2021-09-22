سفارة الهند بالقاهرة تشارك في مهرجان جوتير الثقافي بقصر البارون

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أعلنت سفارة الهند في القاهرة مشاركتها في مهرجان «جوتير» الثقافي، بقصر البارون يوم الجمعة المقبل، حيث يهدف إلى التعريف بالثقافات المختلفة والمتفردة للدول في جميع أنحاء العالم.

تعرض السفارة الهندية بالقاهرة خلال المهرجان العديد من أوجه الثقافة الهندية حيث تقوم بتقديم مجموعة من أشهر الأطباق الهندية التقليدية والعروض الثقافية، كما يقام أيضاً معرضا للحرف اليدوية الهندية.

كان سفير الهند لدى مصر أجيت جوبتيه أعرب في وقت سابق عن تقديره لموضوع المهرجان، وذلك في الرسالة التي وجهها لمنظمي المهرجان. ويتماشى شعار «عالم واحد، ثقافات مختلفة» مع فكرة «وحدة في تنوع» التي تعد الهند خير مثال لها والتي تعكس مبادئ الهند.