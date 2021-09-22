تعرف على منهج اللغة الإنجليزية المعدل للثانوية العامة (صور)

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نشر الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى صورا لمنهج اللغة الانجليزية بالثانوية العامة تضم صور أبطال مصر الرياضيين.

وقال شوقى في تصريحات له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: ونحن نستعد لبدء عام دراسي جديد وددت أن أشارككم بعض الصفحات من كتاب اللغة الانجليزية المعدل للصف الثالث الثانوي لهذا العام.

وقدمت فريال أشرف بطلة اولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ عن سعادتتها بوضع صورتها على غلاف منهج اللغة الإنجليزية بالثانوية العامة.

وقالت فريال أشرف في تصريحات لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوكاً: «شكرا معالي الوزير د.طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على الشرف الكبير واختياري لوضع صورتي على غلاف كتاب اللغة الإنجليزية للثانوية العامة للصف الثالث الثانوي بجوار زملائي الأبطال الأولمبيين والمواهب النابغة.

وكان وزير التربية والتعليم ذكر عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :

سألنا الكثيرون عن هذا الغلاف لكتاب اللغة الانجليزية المعدل للصف الثالث الثانوي وهو كتاب الحكومة لهذا العام وكذلك سأل الكثيرون عن الأشخاص على الغلاف وهم (من اليمين إلى اليسار):

١) الفتاة الأولى هي «ياسمين مصطفى»، من دمياط، نابغة مصرية في مجال البحث العلمي والتكنولوجيا والحاصلة على المركز الاول في العالم في مسابقة انتل للعلوم والهندسة من بين ١٧٠٠ مشترك من ٨٧ دولة.

٢) الفتاة الثانية هي «فريال أشرف» (الزي الأبيض): أول فتاة مصرية تحصل على الميدالية الذهبية في الكاراتيه في أولمبياد طوكيو ٢٠٢١.

٣) «أحمد الجندي»: صاحب الميدالية الفضية في الخماسي الحديث في أولمبياد طوكيو ٢٠٢١.

٤) المؤلف البريطاني الشهير «شارلز ديكينز».