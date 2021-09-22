الشباب والرياضة بكفر الشيخ تختتم ندوات النهوض بالمرأة والفتاة

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اختتمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ سلسلة ندوات النهوض بدور المرأة والفتاة في المجتمع، والتي تنفذها إدارة البرلمان والتعليم المدني، وأدار اللقاء اليوم الدكتورة آلاء بسيوني، نائب مدير إدارة التدريب بمديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ .

تقام سلسلة الندوات تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، واشراف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إشراف تنفيذي عبدالمنعم الكناني، وكيل المديرية للشباب، تنفيذ محمود الصاوي، مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية

دار اللقاء حول اهتمام الدولة المصرية بصحة المرأة وتقديم مبادرات عديدة مثل مليون صحة ،المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة ودورها في توعية الأسرة والمجتمع المحيط بها، وعن برامج الحماية في رؤية مصر ٢٠٣٠، تناول اللقاء أيضا ضرورة أن تضع الفتاة والمرأة خطة محددة لتحقيق أهدافها وأن الإنسان لا يمكنه العيش دون حلم ولابد من توقع الفشل أحيانا وكيفية إعداد الخطة البديلة لتحقيق الأهداف دون يأس اختتم اللقاء بدعوة قدمتها الدكتورة آلاء بسيوني للفتيات للتعلم دون توقف، دعوة للتغلب على الصعاب لتحقيق النجاح، شهد اللقاء تفاعلا كبيرا

أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن مؤسسة الشباب والرياضة تولى اهتماما كبيرا بتطوير قدرات ومعرفة الفتاة والمرأة لدورها الريادي في عملية التطوير والتنمية الشاملة.

وأضاف أنه بالرغم من التحديات التي تواجهها إلا أنها أظهرت ثباتا وتفوقا رائعا وقدرة على مواكبة التحديات وتحقيق نجاحات مبهرة، سواء في دورها في بناء أسرة متماسكة وبناء جيل صالح للمجتمع وتقديم نماذج أجيال ناجحة من أبطال رياضيين، علماء، مبدعين واقتحام سوق العمل وتولى المناصب القيادية تماشيا مع اهتمام الدولة المصرية نحو تمكين المرأة المصرية بالإضافة إلى انخراطها في العمل العام والأعمال التطوعية المؤثرة بالمجتمع.