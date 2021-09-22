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وزير الخارجية الباكستاني يُطلع سامح شكري جهود بلاده لدعم أفغانستان

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وزير الخارجية الباكستاني يُطلع سامح شكري جهود بلاده لدعم أفغانستان وزير الخارجية الباكستاني يُطلع سامح شكري جهود بلاده لدعم أفغانستان

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أعلنت باكستان أن وزير الخارجية سامح شكري التقى بنظيره الباكستانى مخدوم شاه محمود قريشي على هامش أعمال الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، واستعرض الوزيران العلاقات الثنائية واتفقا على تعزيز التواصل لتعزيز التفاهم بين قياداتى وشعبى البلدين.

وتبادل الوزيران وجهات النظر حول التطورات المهمة في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا ومنطقة الخليج، كما تمت مناقشة الوضع في أفغانستان.

وأطلع وزير الخارجية الباكستانى الوزير سامح شكرى على استمرار الدعم الإنساني الباكستاني بشتى الطرق لإخوانهم الأفغان عبر الطرق الجوية والبرية، كما شدد على الحاجة إلى المشاركة المستمرة مع أفغانستان من أجل إحلال السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة.

واتفق الوزيران على البقاء على اتصال وثيق للارتقاء بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات، وأعرب قريشي عن أمله في استقبال شكري في باكستان قريبا للدورة المقبلة للجنة الوزارية المشتركة.

المصرى اليوم

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