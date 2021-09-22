صحة المنوفية : غلق 9 منشآت طبية وإنذار 47 آخرين لمخالفتهم اللوائح والقوانين

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية عن قيام إدارة العلاج الحر بالمديرية بشن حملة تفتيشية مكبرة بنطاق المحافظة للمرور على المستشفيات والمراكز الطبية للتأكد من انتظام سير العمل داخل المنشآت الطبية واتباع سياسة مكافحة العدوى.

حيث أشارت مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية إلى أن الحملة أسفرت عن المرور على (116) منشأة طبية بنطاق المحافظة خلال يوم واحد، وتم غلق عدد (9) منشآت طبية مخالفة، كما أنه جارٍ استصدار قرار غلق لـ (23) منشأة أخرى، وإنذار (47) منشأة، موضحة أن عدد المنشآت المطابقة للاشتراطات (37) منشأة، فضلا عن تحرير محضر أمن دولة طوارئ لمركز علاج طبيعى يمارس النشاط بدون ترخيص وبه أدوية غير مسجلة بوزارة الصحة ومهربة وقد تم تحريزها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

هذا وتهيب مديرية الشؤون الصحة بأصحاب المنشآت الطبية الخاصة الالتزام بالمعايير المتعارف عليها والخاصة بالجودة ومكافحة العدوى حفاظا على حياة المواطنين وتماشيا مع رؤية مصر والقيادة السياسية نحو حياة كريمة للمواطنين.