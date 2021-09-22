إزالة 317 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ضمن الموجة الـ 18 بالمنوفية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية بأن إجمالي ما تم تنفيذه من إزالات منذ بدء تنفيذ الموجة وحتى الآن 317 حالة تعدى على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية بمختلف جهات الولاية، حيث تم تنفيذ إزالة لـ 164 حالة تعدى على أراضى أملاك الدولة بإجمالى مساحة 9310 م2 و153 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بإجمالي مساحة 15 فدان و23 قيراط .

وأكد محافظ المنوفية على استمرار متابعته لانتظام سير العمل في الموجة الـ18 لمنع أية تعديات مخالفة والتعامل الفورى في المهد مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بإستمرار التنسيق الكامل مع الجهات المعنية والأجهزة الأمنية لإزالة أي تعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية ضمن الموجة الثامنة عشر وتطبيق القانون على الجميع دون استثناءات حفاظاً على الصالح العام وتأكيداً على هيبة وحقوق الدولة .