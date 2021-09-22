محافظ كفر الشيخ يتابع حملات تنفيذ الإزالات

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أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن تنفيذ 194 قرار استرداد أراضي الدولة وإجمالي ما تم تنفيذه 379 منذ بدء الحملة حتى الآن، من بينهم 237 قرار مبانى على مساحة 18767متراً، و142 قرار زراعي على مساحة 168 فدان، و10 قراريط، و17سهم، بالتعاون مع مديرية الأمن، وبالتنسيق مع اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وازالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

واكد المحافظ على تنفيذ ازالة التعديات على أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها دون تقصير أو تهاون لاسترداد حق الدولة لافتاً إلى التنسيق بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن وعلى رأسها مديرية الأمن ومراكز الشرطة التابع في نطاقها الإزالة.

وشدد محافظ كفر الشيخ على رؤساء المراكز والأحياء والقرى بالمتابعة الدورية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى وعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، موجهاً بإزالة أية التعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل على ممتلكات الدولة، مشدداً على رؤساء المدن بتقديم تقارير يومية الخاصة بهذا الشأن.