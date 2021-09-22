أخبار عاجلة

الشرطة الروسية تتسلم هاكرا روسيا تم ترحيله من الولايات المتحدة -
قوافل جامعة طنطا الطبية قدمت خدماتها العلاجية بالمجان لـ 1288مواطنًا بزفتى -
كورونا تعطل إصدار «شيفورليه» لأحدث سياراتها «المموهه».. هذا موعد طرحها -
موعد مباراة ريال مدريد وشيريف تيراسبول في دوري الأبطال والقنوات الناقلة -
تعليق ساخر من عضو مجلس إدارة الزمالك السابق على عودة شوقي غريب -
مدفيديف: استهداف انتخاباتنا يستوجب التحقيق -
«السياحة» تكشف عن أبرز 5 اكتشافات أثرية خلال الاحتفال بيوم السياحة العالمي -
الجيزة : إزالة 25 حالة تعد وبناء مخالف بالبدرشين ومنشأة القناطر وأبو النمرس (فيديو) -
«الجيزة» تعلن إنشاء ٣ كباري مشاة بطريق الفيوم -
رئيس جامعة مطروح يشارك في مؤتمر رؤساء الجامعات الفرانكفونية في الشرق الأوسط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«الزراعة»: ضبط 150 طن تقاوي ذرة شامية محظورة في محافظة البحيرة

Print
«الزراعة»: ضبط 150 طن تقاوي ذرة شامية محظورة في محافظة البحيرة «الزراعة»: ضبط 150 طن تقاوي ذرة شامية محظورة في محافظة البحيرة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الأربعاء، الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي بتكثيف المرور والمتابعة على حقول إنتاج التقاوي ومكافحة ظاهرة غش التقاوي لحماية المزارعين من شراء تقاوي غير معتمدة تؤثر على إنتاجية المحاصيل.

وقال الدكتور أحمد عضام، رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، الأربعاء، إنه استكمالا لما قامت به الإدارة من ضبطيات قضائية وضربات استباقية متتالية تم صباح اليوم ضبط منشرين لتقاوي الذرة، والتي تم إنتاجها خارج منظومة الإعتماد والتفتيش الحقلي بالمخالفة لمواد القانون، وذلك بعد تأكيد المعلومات وتقنين الإجراءات القانونية والاستعانة بقوة من مركز شرطة الرحمانية بمحافظة البحيرة لضبط هذه المخالفات.

وأضاف «عضام»، أنه تم التحفظ على الكميات الكبيرة التي تم ضبطها بالمنشرين وعمل محاضر بمركز شرطة الرحمانية لعرضه على النيابة العامة على ذمة المحضر والكمية التي تم ضبطها تتعدى 150 طن تقاوي ذرة شامية، مطالبًا المزارعين بشراء التقاوي المعتمدة ومن المنافذ التابعة للوزارة والمحال المرخصة من الوزارة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
قوافل جامعة طنطا الطبية قدمت خدماتها العلاجية بالمجان لـ 1288مواطنًا بزفتى

قوافل جامعة طنطا الطبية قدمت خدماتها العلاجية بالمجان لـ 1288مواطنًا بزفتى

كورونا تعطل إصدار «شيفورليه» لأحدث سياراتها «المموهه».. هذا موعد طرحها

كورونا تعطل إصدار «شيفورليه» لأحدث سياراتها «المموهه».. هذا موعد طرحها

السجن سنة و7 سنوات وغرامة 6 ملايين جنيه لـ6 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالشرقية

السجن سنة و7 سنوات وغرامة 6 ملايين جنيه لـ6 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالشرقية

بأمر المحكمة: إلزام أب بدفع تكاليف علاج إبنه من «كورونا»

بأمر المحكمة: إلزام أب بدفع تكاليف علاج إبنه من «كورونا»