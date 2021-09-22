«الزراعة»: ضبط 150 طن تقاوي ذرة شامية محظورة في محافظة البحيرة

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كلف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الأربعاء، الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي بتكثيف المرور والمتابعة على حقول إنتاج التقاوي ومكافحة ظاهرة غش التقاوي لحماية المزارعين من شراء تقاوي غير معتمدة تؤثر على إنتاجية المحاصيل.

وقال الدكتور أحمد عضام، رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، الأربعاء، إنه استكمالا لما قامت به الإدارة من ضبطيات قضائية وضربات استباقية متتالية تم صباح اليوم ضبط منشرين لتقاوي الذرة، والتي تم إنتاجها خارج منظومة الإعتماد والتفتيش الحقلي بالمخالفة لمواد القانون، وذلك بعد تأكيد المعلومات وتقنين الإجراءات القانونية والاستعانة بقوة من مركز شرطة الرحمانية بمحافظة البحيرة لضبط هذه المخالفات.

وأضاف «عضام»، أنه تم التحفظ على الكميات الكبيرة التي تم ضبطها بالمنشرين وعمل محاضر بمركز شرطة الرحمانية لعرضه على النيابة العامة على ذمة المحضر والكمية التي تم ضبطها تتعدى 150 طن تقاوي ذرة شامية، مطالبًا المزارعين بشراء التقاوي المعتمدة ومن المنافذ التابعة للوزارة والمحال المرخصة من الوزارة.