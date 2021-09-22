المعهد الكندي: منحة 10% للطلاب الوافدين الدارسين بكلية الإعلام

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أعلن المعهد الكندي CIC أن التحاق طلاب الثانوية العامة، والشهادات المعادلة العربية والأجنبية بكلية الإعلام، يمنحهم درجة البكالوريوس معتمدة من وزارة التعليم العالي في مصر وجامعة كيب بريتون في كندا، بالإضافة إلى امكانية السفر واستكمال الدراسة في كندا لمدة سنة أو أكثر.

وذكر بيان صادر اليوم عن المعهد الكندى CIC بالتجمع الخامس أن كلية الإعلام تقدم ٣ تخصصات هي، الصحافة والنشر الالكتروني والإذاعة والتليفزيون والإعلان والعلاقات العامة، حيث تهتم بالتركيز على دور وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والعالمية، وفنون الصحافة وإنتاج الراديو والفيديو والوسائط المتعددة وتغطية الأخبار، وتصميم وتطوير المواقع، والعلاقات العامة والإعلان والتسويق الرقمي.

وأوضح البيان أن كلية الإعلام تركز على توفير الكفاءات والخبرات والمهارات الأساسية للطلاب التي تساعدهم على االتميز في انتاج محتوى وسائل الإعلام والتعرف على المفاهيم والأساليب الرئيسية المستخدمة في صناعة الإعلام وفنون الاتصال.

وأشار البيان إلى أن الدراسة في كلية إعلام CIC تقدم محتوى علمى هو مزيج من المحاضرات النظرية والتدريبات العملية بالاستوديو وورش العمل، كما توفر التدريب العملي لطلابها في الشركات ووسائل الإعلام الكبرى مثل OnAir وDeutsche Welle، بالإضافة لبروتوكولات التعاون مع مؤسسات كبرى مثل مؤسسة أخبار اليوم، فضلا عن وجود نخبة من الاساتذة والخبراء في مجال الاعلام، حيث تخرج منها أكثر من الف وربعمائة طالب قدموا العديد من المشروعات المميزة.

ونوه البيان إلى أن CIC تقدم منحة دراسية خاصة للطلاب الوافدين بنسبة 10% على مصاريف المواد الدراسة لكل من سوريا واليمن والسودان وليبيا على أن يكون التقديم للطلاب الوافدين من خلال موقع تنسيق الوافدين.

فيما يتم التقديم لإعلام ال CIC من خلال موقع التنسيق الوزارى 789- ع.كندي تكنو.إعلام ت خامس- القاهرة، وتبلغ مصروفات التقديم هي بالنسبة البرنامج

المصري حوالي 30،070 جنيه مصري، وبالنسبة للبرنامج المشترك نحو 30،070 جنيه مصري بالإضافة إلى 1500 دولار كندي سنويا إلى جانب مصروفات التدريب، بحد اقصي 12 مادة في السنة، وعدد السنوات الدراسية 4 سنوات.