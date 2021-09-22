من «هدومنا في غسالة واحدة» لـ«المُحن لا يُضر»..رسائل بين منة عرفة وزوجها تثير الجدل

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أثار الفنان محمود المهدي خطيب الفنانة منة عرفة، جدلاً واسعاً، على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أنه بعد إعلان خطبتهما بدأ في مغازلتها بعبارات قد تكون غريبة بالنسبة للمتابعين، أثارت سخريتهم، وأصبحت مغازلته تثير الكثير من الجدل، بعد نشره صورا تجمعه بزوجته عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، وكان آخرها مانشره أمس حين علق على صورة تجمعهما :«عارف إنك مبتعرفيش تعملي حلويات لأن مفيش حاجة بتعمل نفسها».

وتابع: «الشباب اللي هتقول محن.. أحب أقولكم قليل من المحن مش هيضر وبيمشي الدنيا صدقني».

وفور نشر «المهدي» لهذه الصورة بصحبة خطيبته، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لتلك العبارة، معلقين عليها بعودته لإثارة الجدل مرة أخرى وواصلوا انتقاداتهم لهما، بينما وجه آخرون لهما التهاني ودعوا لهما باستمرار سعادتهما.

- صورة أرشيفية

ولم تكن تلك المرة الأولى، التي يغازل فيها «المهدي» عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي زوجته الفنانة منة عرفة، فمنذ إعلان خطبتهما قبل أشهر خرج «المهدي» بتعليق رآه المتابعون له غريبا وأثار سخريتهم حين قال: «ربنا يجمع هدومي وهدومك في غسالة واحدة»، وردت «منة» عليه قائلة: «آمين يارب»، التي كانت أول عبارة سببًا في الانتقادات.

ورغم السخرية، توالت عبارات محمود المهدي الغريبة والمنتقدة من متابعيهم لـ«منة» ومنها: «إنتي ترند حياتي»، وتابع: «حبك في قلبي باقة unlimited مدى الحياة».

أيضا نشر محمود المهدي مؤخرا صورة تجمع منة عرفة بزوجته الثانية، متباهيا بزواجه لثلاث مرات، وبكون «منة» الزيجة الثالثة له، وعاد لينشر صورته مع زوجت هالثانية بملابس الزفاف معلقا: «دي الزوجة الثانية الناس إلى قعدت تهاجم إني متجوز ٣ مرات وتعدد وكلام كتير.. أنت متعرفش حياتي دي وملكش حق تحكم عليا ولا حد قالك ادخل ولا عايز رأيك طبعا«.

وتابع: «والبنات اللي بتفرض كلامها بالعافية وكانها عارفة مصلحتها كنتي نفعتي نفسك طول ما انا مش بغضب ربنا كده ده اللي يهمني طبعا والنبي نضفوا السواد اللي بقى في قلوبكم».

محمود المهدي يغازل منة عرفة

وعلى الخط نفسه سارت «منة» في توجيه رسائلها الرومانسية عبر حساباتها الرسمية إلى زوجها محمود المهدي منذ عقد قرانهما مؤخرا ،كان منها: «الليلة موعد مع رجلي» تعليقا على صورة لهما من أحد المطاعم وغيرها من التعليقات التي رآها الجمهور غريبة، وطالبوا خلالها الثنائي بتوجيه عبارات الغزل والحب بشكل شخصي بينهما دون نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



يذذكر أن منة عرفة ومحمود مهدي ينتظران عرض فيلمهما «666»، والذي شهد شرارة الحب بينهما، وتدور أحداثه في إطار من الرعب والتشويق ويجمع عدد من الفنانين من بينهم وفاء عامر وسامي مغاوري. الفيلم من تأليف أحمد عاشور، إخراج وائل عبدالقادر.