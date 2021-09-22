مراد مكرم يهرب من الصلع ويخضع لعملية زرع شعر

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أعلن الفنان مراد مكرم خضوعه لعملية زراعة شعر، ونشر عدة صور أثناء الجراحة من داخل العيادة، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام».

وظهر في الصور وهو مبتسماً، مرتدي ملابس العمليات، برفقة الطبيب الخاص به، وعلق على الصور قائلاً: «ببقى في أسعد لحظات حياتي لما بشوف قصة نجاح مكتملة قدام عيني، الأحلى كمان بالنسبالي لما بتكون لحد قريب مني وشايفه بيكبر وبينجح خطوة بخطوة، وقصة النجاح النهاردة لصديق عمري وأخويا وحبيبي دكتور محمد محسن سليمان».

موجها الشكر له، قائلًا: «ببقى في أسعد لحظات حياتي لما بشوف قصة نجاح مكتملة قدام عيني، الأحلى كمان بالنسبالي لما بتكون لحد قريب مني وشايفه بيكبر وبينجح خطوة بخطوة، وقصة النجاح النهاردة لصديق عمري وأخويا وحبيبي دكتور محمد محسن سليمان».

تابع:«قرر يوفر على ناس كتير جدًا تعب ومصاريف وسفر برة مصر علشان تزرع شعرها، وقرر أنه يفتح أكبر وأه‍م مركز لزراعة الشعر في مصر، وتحديدًا في الشيخ زايد.. مليون مبروك يا صديقي وبالتوفيق والنجاح يا رب».

يذكر أن مراد مراد مكرم شارك في مسلسل«ليه لأ 2»، الذي حقق نجاحا كبيراً، منذ عرضه على منصة شاهد الإلكترونية، وكان بطولة كل من: منة شلبي، أحمد حاتم، وإخراج مريم أبوعوف، وسيناريو مريم نعوم.