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تأجيل المؤتمر الصحفي لمهرجان القومي للمسرح بسبب الحداد العام

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تأجيل المؤتمر الصحفي لمهرجان القومي للمسرح بسبب الحداد العام تأجيل المؤتمر الصحفي لمهرجان القومي للمسرح بسبب الحداد العام

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قررت إدارة مهرجان القومي للمسرح المصري تأجيل الندوة الصحفية والتي كانت مقرر انعقادها اليوم وذلك بسبب حالة الحداد العام بسبب وفاة المشير محمد حسين طنطاوي والذي رحل أمس، وسيتم عمل المؤتمر غدَا بعد انتهاء الحداد.

ويعقد المهرجان القومي للمسرح المصري مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل الدورة الرابعة عشرة، بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة، بحضور الفنان القدير يوسف إسماعيل رئيس المهرجان، والفنان القدير إسماعيل مختار مدير المهرجان ورئيس البيت الفني للمسرح، والفنان محمد رياض والناقد جرجس شكري، وأعضاء اللجنة العليا للمهرجان .

من المقرر أن يشهد المؤتمر تفاصيل الدورة الجديدة من المهرجان، وإعلان عدد العروض المشاركة وكيفية اختيارها، كما سيتم الكشف عن الفنانين المقرر تكريمهم خلال حفل الافتتاح، وكشف تفاصيل المحور الفكري، وأهم الإصدارات وأسماء مؤلفيها بالإضافة للكشف عن أعضاء لجنة التحكيم .

يشار إلى أن الدورة الرابعة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري تنطلق في الفترة من 27 سبتمبر إلى 9 أكتوبر المقبل على جميع مسارح القاهرة تحت عنوان (الكاتب المسرحي المصري)، ويستهدف المهرجان عرض نماذج متميزة مما قدم في قطاعات العرض المسرحي في وذلك من اجل تأصيل ملامح المسرح المصري المعبر عن الشخصية المصرية، ونشر الرسالة التنويرية لبناء الانسان وكذلك تشجيع المبدعين من فنانين المسرح على التنافس الخلاق .

المهرجان القومي للمسرح المصري يقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الفنانة د. إيناس عبدالدايم، وبرئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل، وتحمل الدورة عنوان «الكاتب المسرحي المصري»

المصرى اليوم

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