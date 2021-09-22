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وكيل النقاز: قدمنا أوراقًا للمحكمة تؤكد انتهاء الأزمة واللاعب مستمر مع

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وكيل النقاز: قدمنا أوراقًا للمحكمة تؤكد انتهاء الأزمة واللاعب مستمر مع الزمالك وكيل النقاز: قدمنا أوراقًا للمحكمة تؤكد انتهاء الأزمة واللاعب مستمر مع

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كشف حازم فتوح وكيل أعمال المحترف التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن للزمالك عن مصير اللاعب خلال الفترة المقبلة.

وقال حازم فتوح في تصريحات تليفزيونية :«حتى هذه اللحظة حمدي النقاز مستمر مع نادي في الموسم المقبل، ولا توجد أي نية لإعارته»، مؤكدًا :«لم يتواصل معي أي من مسؤولي الزمالك بشأن إعارة اللاعب».

وأوضح: «اللاعب لا يتفاوض مع أي نادٍ لأنه مرتبط بتعاقد مع الفريق الأبيض»، مضيفا: «إذا تم منع الزمالك من القيد في هذه الحالة من الممكن إعارة اللاعب».

وعن حكم المحكمة الرياضية بقبول طعن الزمالك في قضية النقاز، وإلغاء عقوبة الغرامة المالية، قال: «المحكمة الرياضية وافقت على قبول استئناف الزمالك، وذلك بسبب تنازل اللاعب عن القضية».

وتابع: «النقاز قدم ورقة إلى المحكمة ووقع عليها وأكد أن أزمته مع الزمالك انتهت وأنه ليس لديه أي مستحقات لدى النادي، على أساسه صدر الحكم في مصلحة النادي الأبيض».

المصرى اليوم

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