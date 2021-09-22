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انطلاق مباريات الرياضات الإلكترونية " اليابانية" في طوكيو

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انطلاق مباريات الرياضات الإلكترونية "السعودية اليابانية" في طوكيو انطلاق مباريات الرياضات الإلكترونية " اليابانية" في طوكيو
ستعقد في مدينة ساكورا اليابانية يومي 2 و3 أكتوبر لعام 2021

انطلاق مباريات الرياضات الإلكترونية

أعلن الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية بالشراكة مع الاتحاد الياباني للرياضات الإلكترونية عن انطلاق مباريات الرياضات الإلكترونية اليابانية التي ستعقد في مدينة ساكورا اليابانية يومي 2 و3 أكتوبر لعام 2021 الموافق 25 و26 من شهر صفر الحالي.

وستقام البطولة لخمس رياضات إلكترونية مختلفة؛ وهي EKKEN7 , Gran Turismo , THE KING OF FIGHTERS XIV , Street Fighter V , eFootball , ويجتمع فيها نخبة اللاعبين من كلا الجانبين ليتنافسوا فيما بينهم لتحديد من الأفضل وينمي كل لاعب منهم مهاراته من خلال منافسة النخبة؛ حيث أتت هذه البطولة عقب أحداث بطولة الطريق إلى اليابان الذي تنافس خلالها أكثر من 40 لاعباً؛ حيث أقيمت في الرياض بتنظيم الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية.

ويأتي هذا العمل ضمن سعي الاتحادين السعودي والياباني لتعزيز أواصر المحبة بين المجتمعين السعودي والياباني، إضافة إلى الهدف الأهم وهو تحقيق رؤية السعودية واليابان 2030، التي يندرج تحت أهدافها الجانب الرياضي.

وأكد الأمير فيصل بن بندر رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية أهمية مثل هذه البطولات والشراكات, مبيناً أن البطولة تدل على عمق العلاقة بين الاتحادين السعودي والياباني, وتؤكد حرصهما على تقديم الأفضل لمجتمعيهما لما فيها من فوائد عديدة مثل اكتشاف المواهب وخوض تجربة الاحتراف العالمي في مختلف الرياضات الإلكترونية.

وتضم بعثة المملكة إلى طوكيو 12 لاعباً لرياضات إلكترونية مختلفة معظمهم يخوض تجربة الاحتراف العالمي لأول مرة، وهذا من صميم أهداف الاتحاديين، وهو اكتشاف مواهب جديدة وملء ساحات الرياضات الإلكترونية بأبطال جدد وتمكين الفرص لهم وجعلهم يتعرفون على أجواء البطولات العالمية وتحفيز نقاط القوة لديهم وتنميتها, ويمكن للجماهير متابعة أحداث المباريات على قنوات الاتحاد في يوتيوب وتويتش ومتابعة آخر مستجدات البعثة على قنوات الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية في وسائل التواصل الاجتماعي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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