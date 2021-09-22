أخبار عاجلة

مدفيديف: استهداف انتخاباتنا يستوجب التحقيق -
«السياحة» تكشف عن أبرز 5 اكتشافات أثرية خلال الاحتفال بيوم السياحة العالمي -
الجيزة : إزالة 25 حالة تعد وبناء مخالف بالبدرشين ومنشأة القناطر وأبو النمرس (فيديو) -
«الجيزة» تعلن إنشاء ٣ كباري مشاة بطريق الفيوم -
رئيس جامعة مطروح يشارك في مؤتمر رؤساء الجامعات الفرانكفونية في الشرق الأوسط -
مد فترة استقبال أبحاث المحاور الفكرية بـ«المسرح التجريبي» حتى 4 أكتوبر -
«شاكر»: قدرات التوليد الكهربائية المتاحة كافية للوفاء بمتطلبات المستثمرين في مصر -
«الأوروبي لإعادة الإعمار»: 7.4 مليار يورو إجمالي استثمارات البنك في مصر منذ 2012 -
«التخطيط» تختتم برنامج التعزيز المؤسسي لوحدات تكافؤ الفرص (صور) -
«المشاط» تُتابع تطورات المفاوضات الجارية لإطلاق الاستراتيجية القطرية الجديدة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 2021/2026 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

رئيس جامعة المنوفية يستقبل لجنة قطاع الدراسات الصيدلية

Print
رئيس جامعة المنوفية يستقبل لجنة قطاع الدراسات الصيدلية رئيس جامعة المنوفية يستقبل لجنة قطاع الدراسات الصيدلية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية لجنة قطاع الدراسات الصيدلية برئاسة الدكتور ماهر الدمياطى وذلك لانعقاد اللجنة فى رحاب جامعة المنوفية.

واستعرض مبارك نشأة الجامعة ومدى التطور الذى شهدته حتى وصل عدد كلياتها ٢٣ كلية ومعهدا تشمل مختلف التخصصات العلمية، مشيرا إلى كلية الصيدلة بالجامعة والتى تسعى منذ إنشائها لإعداد صيادلة ذوي كفاءة متميزة وتطبيق أعلى المعايير في التعليم والتدريب الصيدلى، والارتقاء بالأبحاث العلمية والتطبيقية بما يسهم في تطوير الخدمات الصيدلانية الموجهة لخدمة المريض والمجتمع على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
قوافل جامعة طنطا الطبية قدمت خدماتها العلاجية بالمجان لـ 1288مواطنًا بزفتى

قوافل جامعة طنطا الطبية قدمت خدماتها العلاجية بالمجان لـ 1288مواطنًا بزفتى

كورونا تعطل إصدار «شيفورليه» لأحدث سياراتها «المموهه».. هذا موعد طرحها

كورونا تعطل إصدار «شيفورليه» لأحدث سياراتها «المموهه».. هذا موعد طرحها

السجن سنة و7 سنوات وغرامة 6 ملايين جنيه لـ6 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالشرقية

السجن سنة و7 سنوات وغرامة 6 ملايين جنيه لـ6 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالشرقية

بأمر المحكمة: إلزام أب بدفع تكاليف علاج إبنه من «كورونا»

بأمر المحكمة: إلزام أب بدفع تكاليف علاج إبنه من «كورونا»