رئيس جامعة المنوفية يستقبل لجنة قطاع الدراسات الصيدلية

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استقبل الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية لجنة قطاع الدراسات الصيدلية برئاسة الدكتور ماهر الدمياطى وذلك لانعقاد اللجنة فى رحاب جامعة المنوفية.

واستعرض مبارك نشأة الجامعة ومدى التطور الذى شهدته حتى وصل عدد كلياتها ٢٣ كلية ومعهدا تشمل مختلف التخصصات العلمية، مشيرا إلى كلية الصيدلة بالجامعة والتى تسعى منذ إنشائها لإعداد صيادلة ذوي كفاءة متميزة وتطبيق أعلى المعايير في التعليم والتدريب الصيدلى، والارتقاء بالأبحاث العلمية والتطبيقية بما يسهم في تطوير الخدمات الصيدلانية الموجهة لخدمة المريض والمجتمع على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.