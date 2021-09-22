تسجيل أكثر من 45 ألف مواطن لتلقي اللقاح بحملة «معًا نطمئن.. سجل الآن» بـ 15 محافظات خلال أسبوع

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أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، انطلاق حملة «معًا نطمئن.. سجل الآن»، بمحافظتي البحيرة وقنا، اليوم الأربعاء، وذلك بهدف تشجيع المواطنين ومساعدتهم في التسجيل على الموقع الالكتروني للوزارة لتلقي لقاح فيروس كورونا في نفس اليوم، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتوسع في حملة تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا.

وأشار الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، إلى تسجيل 45ألف و460 مواطن على الموقع الإلكتروني للوزارة الخاص بتلقي لقاح فيروس كورونا، وذلك من خلال الحملة أثناء فترة عملها بالـ 18محافظة التي انطلقت بها على مدار الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تقديم التوعية لأكثر من 48 ألف مواطن بأهمية تلقي اللقاح لحماية أنفسهم وذويهم والمجتمع من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

ولفت، إلى تخصيص 9 أتوبيسات رئيسية بالإضافة إلى سيارات مجهزة تجوب المحافظات الثلاث اليوم، ويضم كل أتوبيس 30 فريقًا من التواصل المجتمعي بوزارة الصحة، تم تدريبهم على أعلى مستوى ويرتدون زيًا مخصصًا، ومزودين بأجهزة «تابلت» لتسجيل بيانات المواطنين على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح، والرد على جميع استفساراتهم وتساؤلاتهم حول اللقاحات، مؤكدًا أن المواطنين الذين سجلوا على الموقع سابقًا ولم تصلهم رسالة نصية يمكنهم التوجه إلى الحملة للحصول على رسالة فورية بموعد تلقي اللقاح.

وأوضح مجاهد، أن الحملة تجوب مختلف الأماكن العامة والميادين وأماكن التجمعات ومواقف المواصلات العامة ومحطات المترو والقطارات، مؤكدًا استمرار الحملة لمدة شهر بدلاً من 10 أيام من الساعة العاشرة صباحًا وحتى العاشرة مساءً، مضيفًا أنه تم تجهيز 14 مركز شباب بالمحافظتين التي انطلقت بهما الحملة اليوم، لتلقي المواطنين اللقاح في نفس اليوم فور التسجيل بالحملة، مشيرًا إلى تجهيز مراكز شباب بجميع المحافظات التي تجوبها الحملة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وذلك لمنع التزاحم بمراكز تلقي اللقاح.

وذكر مجاهد، أن الحملة انطلقت منذ الأربعاء الماضي ووصلت إلى محافظات (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الفيوم، الدقهلية، القليوبية، كفر الشيخ، بني سويف، الشرقية، الغربية، المنيا، الإسماعيلية، دمياط، أسيوط، بورسعيد، سوهاج، المنوفية، السويس)، مناشدًا المواطنين بأهمية التردد على حملة «معًا نطمئن.. سجل الآن» لتسجيل بياناتهم وسرعة تلقي اللقاح في نفس اليوم، أو التسجيل من خلال الرابط التالي: https://egcovac.mohp.gov.eg)/) للحصول على اللقاح.

إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، خروج 703 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 251395 حتى اليوم، وأوضحت الوزارة، أنه تم تسجيل 688 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 24 حالة جديدة.