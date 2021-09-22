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رئيس جامعة المنوفية يتابع خروج آخر حالتين من مصابي حادث فريق السرعة

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رئيس جامعة المنوفية يتابع خروج آخر حالتين من مصابي حادث فريق السرعة رئيس جامعة المنوفية يتابع خروج آخر حالتين من مصابي حادث فريق السرعة

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قام الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية صباح اليوم بزيارة المستشفى الجامعى للاطمئنان على حالة مصابى حادث فريق السرعة ومتابعة خروج آخر حالتين والاطمئنان عليهم قبل خروجهم من المستشفى.

التقى مبارك بالحالتين واطمأن عليهما من خلال الأطباء المعالجين والتقرير الطبى عن الحالة الصحية لهما، والتأكد من تجهيز سيارة إسعاف مجهزة لنقلهما إلى منازلهم، مؤكدا أنه سيتم المتابعة لجميع الحالات بالمستشفى الجامعى حتى يتم الشفاء التام لهم.

وأعرب أهالى المصابين عن شكرهم وتقديرهم للخدمة الطبية والعلاجية التى تمت للمصابين والرعاية الكاملة لهم على كافة المستويات، والدعم النفسى لهم من جميع المسئولين.

رافق رئيس الجامعة فى زيارته الدكتور محمود قوره عميد الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية والدكتور محمد الصاوى المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، الدكتور أحمد القرش مدير عام المستشفيات الجامعية، والمحاسب جلال عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة.

المصرى اليوم

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