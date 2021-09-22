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«الهجرة» تتيح ملخص تقرير للتنمية البشرية في لعام 2021 على صفحتها الرسمية

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«الهجرة» تتيح ملخص تقرير للتنمية البشرية في مصر لعام 2021 على صفحتها الرسمية «الهجرة» تتيح ملخص تقرير للتنمية البشرية في لعام 2021 على صفحتها الرسمية

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في إطار التعاون بين وزارتي الهجرة والتخطيط، اتفقت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على نشر ملخص لتقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية 2021 تحت عنوان «التنمية حق الجميع مصر المسيرة والمسار»، على مختلف الصفحات الرسمية لوزارة الهجرة، بهدف إطلاع المصريين بالخارج على ما يتضمنه التقرير من نجاحات استطاعت الدولة المصرية تحقيقها في سبيل تحقيق التنمية المستدامة وبناء الإنسان.

من ناحيتها، جددت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، تهنئتها للدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط على نجاح فعالية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي 2021، بحضور الرئيس عبدالفتاح ، بالعاصمة الإدارية الجديدة، إذ يعد التقرير أحد أهم التقارير الدولية التي ترصد وضع التنمية البشرية على مستوى العالم، وما شهدته الفعالية من شهادات دولية حول ما تقدم به التقرير في مختلف المجالات، ما يعكس ما حققته الدولة المصرية من نجاحات لجعل الإنسان المحور الأساسي للتنمية، ما يؤكد أننا على الطريق الصحيح نحو مستقبل مشرق لبلدنا، لتوفير حياة كريمة ومن بينها فرص العمل الآمن، ومكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأكدت وزيرة الهجرة على أهمية نشر وإتاحة ملخص للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي 2021، على الصفحات الرسمية لوزارة الهجرة على مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك الموقع الخاص بمركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين المصريين بالخارج MEDCE، ليصبح مرجعا يستطيع المصريون من خلاله التعرف على ما حققته الدولة المصرية من إنجازات عدة في شتى المجالات، حيث يتناول التقرير بعمق جميع قضايا التنمية ما يجعله بمثابة الراصد الدقيق لحجم التنمية في مصر والتحديات التي تواجهها.

وفي السياق ذاته، قالت الدكتورة هالة السعيد، إن تقرير التنمية البشرية 2021 تحت عنوان «التنمية حق الجميع مصر المسيرة والمسار»، يعد أحد أهم التقارير الدولية التي ترصد وضع التنمية البشرية على مستوى العالم، وتعتز مصر بكونها من أوائل الدول التي حرصت على توثيق جهود التنمية البشرية حيث أصدرت 11 تقريرا منذ عام 1994 حتى عام 2010، ويمثل تقرير هذا العام الإصدار الـ12.

ولفت إلى ضرورة أن يطلع المصريين على ما تضمنه التقرير الذي سلط الضوء على جهود الدولة تجاه وضع الإنسان في قلب عملية التنمية كما يساهم إنتاجها حول العالم في تعزيز القدرات الوطنية على جمع وتحليل البيانات ذات الصلة بالتمية البشرية حيث تعمل هذه التقارير على تحويل أهداف الحد من الفقر والتنمية البشرية إلى معايير ونهج للعمل الوطنى والإقليمي والدولى.

المصرى اليوم

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